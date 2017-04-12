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Империя зла
США заявили о непричастности ДАИШ к химатаке в Сирии
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danilov 12 Апреля 2017 в 12:46:48
Об этом сказала представитель Белого дома в ходе спец.брифинга.
«Мы уверены, что боевики не могли совершить эту химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали», — отметила дипломат.
http://izvestia.ru/news/681845
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  posco 12.04.2017 в 12:50:39   # 595511
Вот кто адвокат ИГ.
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  332-712 12.04.2017 в 12:54:01   # 595517
типа, они в курсе всех дел террористов? любопытно...
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  Типчик 12.04.2017 в 13:13:37   # 595526
Цитата: 332-712 от 12.04.2017 12:54:01
типа, они в курсе всех дел террористов? любопытно...

Мы им такого приказа не отдавали!
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  Вялый укроп 12.04.2017 в 14:10:41   # 595550
Так все склады с хим.оружием бывшие под контролем Асада проинспектировали тогда еще. а на два склада под контролем умеренной оппозиции их не пустили. Так простой вывод: у кого оставалось хим.оружие...
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  Desperado 12.04.2017 в 15:29:01   # 595588
Quote:
«Мы уверены, что боевики не могли совершить эту химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали», — отметила дипломат.
Никаких доказательств не будет и пошли вы все в жопу!
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  Kukaracha 12.04.2017 в 15:35:16   # 595592
ПАТАМУШТА! ПАТАМУШТА!
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