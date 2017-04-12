США заявили о непричастности ДАИШ к химатаке в Сирии

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danilov 12 Апреля 2017 в 12:46:48
«Мы уверены, что боевики не могли совершить эту химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали», — отметила дипломат.
http://izvestia.ru/news/681845
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Цитата: 332-712 от 12.04.2017 12:54:01
типа, они в курсе всех дел террористов? любопытно...
типа, они в курсе всех дел террористов? любопытно...
Мы им такого приказа не отдавали!
Вялый укроп 12.04.2017 в 14:10:41 # 595550
«Мы уверены, что боевики не могли совершить эту химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали», — отметила дипломат.Никаких доказательств не будет и пошли вы все в жопу!