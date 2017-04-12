США заявили о непричастности ДАИШ к химатаке в Сирии

«Мы уверены, что боевики не могли совершить эту химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали», — отметила дипломат.