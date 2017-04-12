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Империя зла
Генштаб России: всё больше экспертов говорят о фабрикации видеосъёмок в Идлибе
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danilov 12 Апреля 2017 в 12:51:58
Всё больше экспертов и организаций говорят о фабрикации видеосъёмок с места возможного инцидента с химоружием в сирийском Идлибе. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе брифинга заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской.

«Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населённом пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причём не только у нас. Всё больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъёмок», — сказал он.

По словам Рудского, американские власти не захотели ждать расследования произошедшего и в нарушение норм международного права отдали приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат.

https://russian.rt.com/world/news/377572-eksperty-fabrikaciya-idlib
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sergei55 12.04.2017 в 14:37:18   # 595565
https://youtu.be/kaVPG63Yi3M
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