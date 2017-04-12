Генштаб России: всё больше экспертов говорят о фабрикации видеосъёмок в Идлибе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Апреля 2017 в 12:51:58
«Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населённом пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причём не только у нас. Всё больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъёмок», — сказал он.
По словам Рудского, американские власти не захотели ждать расследования произошедшего и в нарушение норм международного права отдали приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат.
https://russian.rt.com/world/news/377572-eksperty-fabrikaciya-idlib