Топоры с воздушных шаров

danilov 13 Апреля 2017 в 00:12:33
"Озвученные в Пентагоне показатели якобы высокой эффективности массированного ракетного удара по авиабазе Шайрат сделаны для американской публики, а не для профессионалов, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. — Во-первых, стоит напомнить, что все цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного спутниками вдоль и поперек классического военного аэродрома. Во-вторых, сами цели представляли собой преимущественно крупные по размерам и объему хозпостройки и сооружения. Поэтому, если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были бы не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, — эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости – более 100 миллионов долларов, — и по меткости попаданий"
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