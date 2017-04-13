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Империя зла
Пресс-секретарю Трампа пришлось извиняться из-за сравнения Асада с Гитлером
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danilov 13 Апреля 2017 в 10:46:47
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер вынужден был извиняться, после того как во время брифинга в Белом доме сравнил президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером. Об этом пишет Associated Press.

Спайсер комментировал для журналистов ситуацию с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. Говоря об этом, он заявил, что даже Гитлер не опускался до использования химического оружия. Журналисты позднее попытались узнать у Спайсера, знает ли он об использовании газовых камер в нацистской Германии. На что пресс-секретарь Трампа ответил, что Гитлер не использовал химическое оружие в городах.

После этого заявления многие обрушились с критикой на Спайсера. Например, представитель демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала его увольнения. Она заявила, что Трамп должен либо отмежеваться от слов своего пресс-секретаря, либо уволить его, пишет РИА Новости.

В итоге представитель Белого дома признал ошибку. Он заявил, что его неудачное сравнение было «бестактным».

https://apnews.com/54102ee5694546c1a7bc47f436f7cc59/Spicer-apologizes-for-'insensitive'-reference-to-Holocaust

#ВернитеПсаки
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 13.04.2017 в 11:15:57   # 595866
За базаром следить нужно.
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  KAN13 13.04.2017 в 11:41:41   # 595872

Им можно не следить .
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