Пресс-секретарю Трампа пришлось извиняться из-за сравнения Асада с Гитлером

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danilov 13 Апреля 2017 в 10:46:47
Спайсер комментировал для журналистов ситуацию с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. Говоря об этом, он заявил, что даже Гитлер не опускался до использования химического оружия. Журналисты позднее попытались узнать у Спайсера, знает ли он об использовании газовых камер в нацистской Германии. На что пресс-секретарь Трампа ответил, что Гитлер не использовал химическое оружие в городах.
После этого заявления многие обрушились с критикой на Спайсера. Например, представитель демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала его увольнения. Она заявила, что Трамп должен либо отмежеваться от слов своего пресс-секретаря, либо уволить его, пишет РИА Новости.
В итоге представитель Белого дома признал ошибку. Он заявил, что его неудачное сравнение было «бестактным».
https://apnews.com/54102ee5694546c1a7bc47f436f7cc59/Spicer-apologizes-for-'insensitive'-reference-to-Holocaust
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