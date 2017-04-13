Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона

Лавров о судьбе Асада: Запад часто "свергал диктатора", а разваливалась вся страна. Позитивных примеров "свержения" я что-то не припомню

Тиллерсон о разнице между "русскими хакерскими атаками" и попытках хакеров США вредить Ирану и КНДР: Эти действия велись для полезных целей

Тиллерсон: Мы не обсуждали вопрос новых санкций. Лавров: Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он ничем сегодня не угрожал

Лавров: Мы не получили сегодня ни единого доказательства вмешательства России в выборы в США, хотя просим об этом давно

Тиллерсон: У нас нет никаких доказательств, что Россия помогала Асаду в организации химических атак

Лавров: Пока ВКС России борется в Сирии с ИГ, коалиция США оберегает Ан-Нусру, чтобы использовать ее в нужный момент против Асада