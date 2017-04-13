Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона

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danilov 13 Апреля 2017 в 11:17:11
Лавров о судьбе Асада: Запад часто "свергал диктатора", а разваливалась вся страна. Позитивных примеров "свержения" я что-то не припомню
Quote:
Тиллерсон о разнице между "русскими хакерскими атаками" и попытках хакеров США вредить Ирану и КНДР: Эти действия велись для полезных целей
Quote:
Тиллерсон: Мы не обсуждали вопрос новых санкций. Лавров: Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он ничем сегодня не угрожал
Quote:
Лавров: Мы не получили сегодня ни единого доказательства вмешательства России в выборы в США, хотя просим об этом давно
Quote:
Тиллерсон: У нас нет никаких доказательств, что Россия помогала Асаду в организации химических атак
Quote:
Лавров: Пока ВКС России борется в Сирии с ИГ, коалиция США оберегает Ан-Нусру, чтобы использовать ее в нужный момент против Асада
Остюда: https://www.youtube.com/watch?v=ReklLFwWU30
Комментарии, по рейтингу, по дате
В смысле "прилетел-отсосал-улетел"
едридмадрид 13.04.2017 в 12:10:12 # 595885
Цитата: Hairless от 13.04.2017 11:54:26
Судя по результатам, Госсекретарь на этих переговорах потрудился как пчела.
В смысле "прилетел-отсосал-улетел"
Судя по результатам, Госсекретарь на этих переговорах потрудился как пчела.
В смысле "прилетел-отсосал-улетел"
не тупи,
по ходу вам ватники поправили методички
К сожалению для тебя, большинство людей прекрасно осознают( если не смотреть ТВ зомбиящики российские) , что ракетный удар сделал своё дело
Так что Тиллерсон приехал, и обьяснил вашей шпане
Либо за пару недель вы своим овцам обьясняете что никогда не поддерживали Асада, либо вашим детишкам придется вернуться на родину.
И овечки вот они , уже начали блеять в нужную сторону
64 стартануло, 5 упали сразу, полетели 59, долетели только 23. Точно Удар от которого страшно Путину
едридмадрид 13.04.2017 в 12:26:40 # 595893
Цитата: Skype от 13.04.2017 12:13:51
ракетный удар сделал своё дело
64 стартануло, 5 упали сразу, полетели 59, долетели только 23. Точно Удар от которого страшно Путину
ракетный удар сделал своё дело
64 стартануло, 5 упали сразу, полетели 59, долетели только 23. Точно Удар от которого страшно Путину
наивный ( хотя понятно Доширак из Ольгино надо зарабатывать )
так вот ( подкину тебе к твоему заработку )
ТрампНАШ обещал разговаривать с Россией с позиции силы, что и делает.
Залп ракет -топориков, которые не смогли перехватить российские и сирийские и прочие ПВО, произвёл впечатление на Путина.
Скоро наше патриотическое ватное стадо будет возмущаться негодным диктатором Асадом, которого , к счастью, так хитро обыграл своей очередной многоходовочкой Путин .
дело времени , а запоёте совсем по другому