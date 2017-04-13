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Представитель РФ при ООН нахамил британскому коллеге на заседании Совбеза ООН
Dior 13 Апреля 2017 в 14:38:56
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?", - воскликнул Сафронков. По его словам, Райкрофт предъявил оскорбительные требования к гарантам прекращения огня в Сирии. Он обвинил Великобританию в попытке воспрепятствовать мирному процессу. Обращаясь к Райкрофту, Сафронков называл его на "ты": "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совбезе ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" – заявил Сафронков. Райкрофт перед этим заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддержав химическую атаку в Сирии.
http://zn.ua/WORLD/predstavitel-rf-pri-oon-nahamil-britanskomu-kollege-na-zasedanii-sovbeza-oon-245388_.html
Нормально всё, по другому сцуко не понимают... Хотя как по мне всё это ООН простая болтовня и не более...
В переводе на английский британец услышит одно и то же "you" независимо от "ты" или "вы".
Так что, фиолетово.
а то что этот недочеловек говорил х..ню это как то мимо чтоли. Он первый спровоцировал Сафронкова. Мудак.
Кремль одобряет..
Давно уже пора ставить на место этих "лордов", презирающих и смотрящих на весь остальной мир с высока!
Далеко ему еще до Чуркина (светлая ему память) этот молодой вспыльчивый, за кадром наверное бы и ебнул ему по харе....
и правильно бы сделал..
старый добрый анекдот
На заседание Совбеза ООН врывается мужик с пулемётом в руках и кричит:
- Кто здесь Чуркин?
Все радостно тычут в Чуркина пальцем. Мужик:
- Виталий, пригнитесь!
Источник подобран объективный, конечно)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова допустимо.
«Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей родины именно сегодня и, если приходится, достаточно жёстко», — заявил Песков.
Накануне в ходе заседания Совбеза ООН Сафронков после выступления постпреда Великобритании Мэтью Райкрофта призвал его не оскорблять Россию и другие государства.