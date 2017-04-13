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Империя зла
Сирия заявила о сотнях жертв удара коалиции США по складу с химоружием ИГ
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danilov 13 Апреля 2017 в 21:28:48
Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, в среду нанесла авиаудар по складу с химическим оружием террористической группировки «Исламское государство*» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в генштабе вооруженных сил Сирии.

Сирийские власти сообщают, что при авиаударе погибли несколько сотен человек, в том числе мирные жители, передает РИА «Новости».
В генштабе ВС Сирии отметили, что последствия удара по складу ИГ* доказывают наличие химоружия у террористов.

В сирийском командовании заявили, что удар ВВС коалиции в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей, передает ТАСС.

В НАТО отказались комментировать удар коалиции США по складу ИГ в Сирии

НАТО не принимает участия в военных действиях в Сирии и не комментирует операции США, заявил представитель альянса в ответ на просьбу прокомментировать информацию сирийских ВС об авиаударе коалиции по складу с химическим оружием террористов.

«НАТО не присутствует в Сирии. За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США», - передает слова представителя альянса РИА «Новости».

Ранее генштаб вооруженных сил Сирии заявил, что коалиция США в среду нанесла авиаудар по складу с химоружием «Исламского государства*» в провинции Дейр-эз-Зор. В Дамаске отметили, что этот авиаудар доказывает наличие у террористов химического оружия.
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