11 тонн тротила: с какой целью США применили сверхмощную бомбу в Афганистане

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danilov 14 Апреля 2017 в 12:36:38
13 апреля ВВС США сбросили сверхмощную неядерную авиационную бомбу на афганскую провинцию Нангархар. Целью операции было уничтожение пещерных укреплений боевиков ИГ*. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что американские военные приложили максимум усилий, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения.
«США предприняли все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения и сопутствующих разрушений при проведении операции», — сообщил официальный представитель американской администрации.
Снаряд GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast был доставлен к месту применения транспортным самолётом особого назначения Lockheed MC-130, пояснил официальный представитель военного ведомства США.
Мать всех бомб
Подготовка к операции велась несколько месяцев, о её результатах сведений пока нет.
Снаряд GBU-43/B — сверхмощная фугасная авиационная бомба, разработанная конструкторами компании Boeing в 2003 году.
Длина бомбы превышает 9 метров, диаметр — чуть более метра, а вес составляет 9,5 тонны. Снаряд несёт 8,5 тонны взрывчатки, состоящей из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Мощность взрыва такой смеси, носящей название H-6, превышает мощность тротила.
Сила взрыва Матери всех бомб составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 140 метров.
Снаряд наводится на цель при помощи систем инерциальной и спутниковой навигации. Кроме того, американские разработчики впервые применили технологию решётчатых стабилизаторов (усовершенствованный тип аэродинамической поверхности. — RT), которая давно используется при создании российских бомб.
По некоторым данным, на вооружении армии США до последнего времени было 15 таких бомб. Предполагалось, что GBU-43/B будут применяться в Ираке. Один такой снаряд даже был доставлен в район боевых действий, однако так и не был использован.
По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, американские военные применили GBU-43/B в Афганистане не из соображений военной целесообразности, а ради психологического эффекта.
«Какой смысл сбрасывать сверхмощную бомбу на партизанские формирования? Военной необходимости в этом нет. Думаю, это сделано больше для устрашения «Талибана»*, а заодно и всех остальных, — отметил эксперт в интервью RT. — Это уже общая тенденция, достаточно странная. Сначала США ударили по Сирии, теперь — по Афганистану. И одновременно подтягивают армаду к КНДР. Похоже, Трамп просто заигрался.
«Дональд Трамп сказал, что хочет сделать Америку снова великой. Применение этой бомбы — поступок из того же ряда, что и удар 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому. Это демонстрация американской мощи. Кроме того, США дают понять, что для поддержания своего имиджа готовы применить что угодно», — отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Отвечая на вопрос RT, почему до сих пор ни США, ни Россия не применяли такие снаряды, Литовкин пояснил, что подобные сверхбомбы, как правило, не используются в ходе военных действий.
«Для разрушения укреплённых построек есть крылатые ракеты и боеголовки объёмно-детонирующего взрыва. Чтобы разрушать бункеры, существуют другие бомбы. Такой снаряд доставить может только транспортный самолёт, который очень уязвим для ПВО. В Афганистане американцы смогли применить GBU-43/B только потому, что у этой страны нет зенитно-ракетных комплексов», — отметил Литовкин.
Как уточняют военные эксперты, сброс GBU-43/B с транспортного самолёта производится при помощи парашюта, на небольшой скорости.
«Эта бомба существует более 20 лет. То, что Мать всех бомб впервые применили для такой незначительной цели, — называется палить из пушки по воробьям. Сделано это единственно для того, чтобы продемонстрировать, какая Америка сильная, — подчеркнул Литовкин.
https://russian.rt.com/world/article/378594-ssha-sverhmoshchnaya-bomba-afganistan-cel
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Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 14.04.2017 в 12:40:58 # 596173
Свистуны , где фото - видео отчет об уничтожении пещерных укреплений боевиков ИГ ? .
Правду говорят, что у генералов одна извилина,и то от фуражки на лбу.
Правду говорят, что у генералов одна извилина,и то от фуражки на лбу.
Одна извилина - это у прапорщиков.
У офицеров - две: одна жевательная, другая е...тельная
А по теме - никакой полигон не может заменить испытания на реальных объектах, на реальном противнике.
bozon house 14.04.2017 в 14:08:42 # 596213
Цитата: Hairless от 14.04.2017 14:00:28Попадались в основном прапорщики с претензией на офицерство
Quote:
Одна извилина - это у прапорщиков.
У офицеров - две: одна жевательная, другая е...тельная
А по теме - никакой полигон не может заменить испытания на реальных объектах, на реальном противнике.
Quote:
Правду говорят, что у генералов одна извилина,и то от фуражки на лбу.
Одна извилина - это у прапорщиков.
У офицеров - две: одна жевательная, другая е...тельная
А по теме - никакой полигон не может заменить испытания на реальных объектах, на реальном противнике.
Цитата: гримм от 14.04.2017 14:16:09Лишь бы в этих соревнованиях все остальные не пострадали.
2й век продалжают писюнами мерятся, как дети!!!
2й век продалжают писюнами мерятся, как дети!!!