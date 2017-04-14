11 тонн тротила: с какой целью США применили сверхмощную бомбу в Афганистане

Правду говорят, что у генералов одна извилина,и то от фуражки на лбу.

Quote:Одна извилина - это у прапорщиков.У офицеров - две: одна жевательная, другая е...тельнаяА по теме - никакой полигон не может заменить испытания на реальных объектах, на реальном противнике.