Беглый сирийский генерал: режим Асада сохранил 700 тонн химического оружия

Это очень хороший вопрос...

Лавров ответил вопросом на заявления о «припрятанном» Асадом химоружииМинистр иностранных дел России задал вопрос, почему генерал, заявивший о якобы спрятанном режимом Башара Асада химоружии, три года молчал. По мнению министра, генерала простимулировали «либо пряником, либо кнутом»Если бывший генерал сирийской армии знал, что режим Башара Асада скрыл около 700 т химического оружия, то почему он не рассказал об этом ранее? Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о заявлении бывшего генерала Захера ас-Саката в интервью британскому изданию The Telegraph.«Любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — цитирует министра «РИА Новости».Лавров пояснил, что видел сообщения о высказываниях бывшего генерала армии Сирии. «Из них следует, что убежал он в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия», — пояснил министр....Подробнее на РБК: