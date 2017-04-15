Беглый сирийский генерал: режим Асада сохранил 700 тонн химического оружия

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Rebel 15 Апреля 2017 в 13:29:14
Как утверждает ас-Сакат, в 2013 году сирийские власти скрыли от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сотни тонн химического оружия. По сведениям беглого офицера, у режима Асада было не менее 2 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, но Дамаск признал наличие лишь 1,3 тысячи тонн таких веществ.
Заэр ас-Сакат заявляет, что на тайных складах в Сирии после "зачистки" страны от химоружия остались по меньшей мере 700 тонн зарина и других отравляющих веществ, а также прекурсоров (веществ, участвующих в химической реакции, приводящей к образованию целевого вещества). Он говорит, что эти запасы были тайно вывезены на укрепленные склады в горах около Хомса и в прибрежный город Джабла, расположенный неподалеку от порта Тартус. Ас-Сакат утверждает также, что сирийская армия по-прежнему располагает авиабомбами, способными нести химические заряды, и ракетами класса Scud с боеголовками для химических зарядов.
В Дамаске и Москве заявляют, что обвинения в наличии у армии Асада химоружия и средств его применения голословны. При этом сирийские и российские власти неоднократно утверждали, что такое оружие есть у боевиков террористических группировок, действующих в Сирии.
http://www.newsru.co.il/mideast/15apr2017/syria_104.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 15.04.2017 в 21:10:13 # 596577
bozon house 15.04.2017 в 21:49:29 # 596598
Цитата: bob153370 от 15.04.2017 21:48:21Стеснялся.
а че раньше молчал ?
а че раньше молчал ?
Цитата: bob153370 от 15.04.2017 21:48:21
а че раньше молчал ?
а че раньше молчал ?
Quote:
Это очень хороший вопрос...
Quote:
Лавров ответил вопросом на заявления о «припрятанном» Асадом химоружии
Министр иностранных дел России задал вопрос, почему генерал, заявивший о якобы спрятанном режимом Башара Асада химоружии, три года молчал. По мнению министра, генерала простимулировали «либо пряником, либо кнутом»
Если бывший генерал сирийской армии знал, что режим Башара Асада скрыл около 700 т химического оружия, то почему он не рассказал об этом ранее? Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о заявлении бывшего генерала Захера ас-Саката в интервью британскому изданию The Telegraph.
«Любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — цитирует министра «РИА Новости».
Лавров пояснил, что видел сообщения о высказываниях бывшего генерала армии Сирии. «Из них следует, что убежал он в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия», — пояснил министр.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/04/2017/58f1f1d59a7947487ccc721f?from=main
Министр иностранных дел России задал вопрос, почему генерал, заявивший о якобы спрятанном режимом Башара Асада химоружии, три года молчал. По мнению министра, генерала простимулировали «либо пряником, либо кнутом»
Если бывший генерал сирийской армии знал, что режим Башара Асада скрыл около 700 т химического оружия, то почему он не рассказал об этом ранее? Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о заявлении бывшего генерала Захера ас-Саката в интервью британскому изданию The Telegraph.
«Любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — цитирует министра «РИА Новости».
Лавров пояснил, что видел сообщения о высказываниях бывшего генерала армии Сирии. «Из них следует, что убежал он в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия», — пояснил министр.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/04/2017/58f1f1d59a7947487ccc721f?from=main
Цитата: bozon house от 15.04.2017 21:49:29
Стеснялся.
Стеснялся.
Какие скромные генералы пошли...
Цитата: старик от 15.04.2017 20:02:28
Выяснится, что этот беглый генерал отдавал приказы на применение ХО, и теперь зарабатывает амнистию.
Выяснится, что этот беглый генерал отдавал приказы на применение ХО, и теперь зарабатывает амнистию.
Ему: "хотите жить на широкую ногу?"
Он: "Хочу!"
Ему: "Вот вам листок. Пишите о химоружии Асада"
Пройдёт лет несколько и он "утопнет", "погибнет в ДТП", "самоубьётся" и т.п. Нужное подчеркнуть
Цитата: Мура45 от 15.04.2017 22:14:57Хотите быть почетным сирийский беженцем?
Ему: "хотите жить на широкую ногу?"
Он: "Хочу!"
Ему: "Вот вам листок. Пишите о химоружии Асада"
Пройдёт лет несколько и он "утопнет", "погибнет в ДТП", "самоубьётся" и т.п. Нужное подчеркнуть
Цитата: старик от 15.04.2017 20:02:28
Выяснится, что этот беглый генерал отдавал приказы на применение ХО, и теперь зарабатывает амнистию.
Выяснится, что этот беглый генерал отдавал приказы на применение ХО, и теперь зарабатывает амнистию.
Ему: "хотите жить на широкую ногу?"
Он: "Хочу!"
Ему: "Вот вам листок. Пишите о химоружии Асада"
Пройдёт лет несколько и он "утопнет", "погибнет в ДТП", "самоубьётся" и т.п. Нужное подчеркнуть