Европейский вещательный союз может отстранить РФ от «Евровидения-2018»

Вот это самое "ебу",не смогло заставить укров выполнять свои правила, а как только лишилось хорошего денежного куша, сразу нашло виновника. Ну не бляди?

Да че тут непонятного? Какое название, такой и кораблик.

Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евроавидение?

Не те бл@ди,

что хлеба ради

спереди и сзади

дают нам е@ти,

Бог их прости!

А те бл@ди — лгущие, деньги сосущие,

еб@ть не дающие —

вот бл@ди сущие,

мать их ети!



© Владимир Маяковский