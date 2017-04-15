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Империя зла
Европейский вещательный союз может отстранить РФ от «Евровидения-2018»
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danilov 15 Апреля 2017 в 19:23:24
Европейский вещательный союз (EBU) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении Российской Федерации от песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил журналистам официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

Журналисты спросили Гудмана, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от «Евровидения-2018» года в связи с тем, что российский «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017».

Гудман ответил: «Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый канал» отказался транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, так как Украина отказался пускать на свою территорию российскую участницу конкурса Юлию Самойлову.

После этого в СМИ появилась информация, что EBU может отстранить Россию от участия в «Евровидении-2018».

https://regnum.ru/news/cultura/2263527.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 15.04.2017 в 19:25:04   # 596528
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  старик 15.04.2017 в 20:05:16   # 596543
Вот это самое "ебу",не смогло заставить укров выполнять свои правила, а как только лишилось хорошего денежного куша, сразу нашло виновника. Ну не бляди?
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  Zoggyla 15.04.2017 в 20:16:37   # 596553
Ну и хрен с ним, с этим культурным мероприятием.
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  KAN13 15.04.2017 в 20:32:54   # 596562
Цитата: старик от 15.04.2017 20:05:16
Вот это самое "ебу",не смогло заставить укров выполнять свои правила, а как только лишилось хорошего денежного куша, сразу нашло виновника. Ну не бляди?


Бляди это когда бесплатно , так сказать ради спортивного интереса , а это уже ПРОСТИТУЦИЯ .
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  Nekrun 15.04.2017 в 20:58:24   # 596571
Я ЕБУ не понимаю
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  bozon house 15.04.2017 в 20:59:56   # 596573
Цитата: Nekrun от 15.04.2017 20:58:24
Я ЕБУ не понимаю
Да че тут непонятного? Какое название, такой и кораблик.
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  KAN13 15.04.2017 в 21:13:44   # 596582
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  Софруджу 15.04.2017 в 21:51:40   # 596600
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евровидение?
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  bozon house 15.04.2017 в 21:52:43   # 596601
Цитата: Софруджу от 15.04.2017 21:51:40
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евроавидение?
Ничего вы культур-мультур не понимаете!
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  Ал 15.04.2017 в 22:03:10   # 596609
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:32:54

Quote:
Не те бл@ди,
что хлеба ради
спереди и сзади
дают нам е@ти,
Бог их прости!
А те бл@ди — лгущие, деньги сосущие,
еб@ть не дающие —
вот бл@ди сущие,
мать их ети!

© Владимир Маяковский
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  Мура45 15.04.2017 в 22:16:11   # 596613
Цитата: Софруджу от 15.04.2017 21:51:40
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евровидение?

По большому счёту, на хрен никому не нужно.
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