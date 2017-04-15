Европейский вещательный союз может отстранить РФ от «Евровидения-2018»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Апреля 2017 в 19:23:24
Журналисты спросили Гудмана, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от «Евровидения-2018» года в связи с тем, что российский «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017».
Гудман ответил: «Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый канал» отказался транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, так как Украина отказался пускать на свою территорию российскую участницу конкурса Юлию Самойлову.
После этого в СМИ появилась информация, что EBU может отстранить Россию от участия в «Евровидении-2018».
https://regnum.ru/news/cultura/2263527.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 15.04.2017 в 19:25:04 # 596528
Цитата: старик от 15.04.2017 20:05:16
Вот это самое "ебу",не смогло заставить укров выполнять свои правила, а как только лишилось хорошего денежного куша, сразу нашло виновника. Ну не бляди?
Вот это самое "ебу",не смогло заставить укров выполнять свои правила, а как только лишилось хорошего денежного куша, сразу нашло виновника. Ну не бляди?
Бляди это когда бесплатно , так сказать ради спортивного интереса , а это уже ПРОСТИТУЦИЯ .
bozon house 15.04.2017 в 20:59:56 # 596573
Цитата: Nekrun от 15.04.2017 20:58:24Да че тут непонятного? Какое название, такой и кораблик.
Я ЕБУ не понимаю
Я ЕБУ не понимаю
Цитата: bozon house от 15.04.2017 20:59:56
Цитата: Nekrun от 15.04.2017 20:58:24Да че тут непонятного? Какое название, такой и кораблик.
Я ЕБУ не понимаю
Я ЕБУ не понимаю
bozon house 15.04.2017 в 21:52:43 # 596601
Цитата: Софруджу от 15.04.2017 21:51:40Ничего вы культур-мультур не понимаете!
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евроавидение?
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евроавидение?
Цитата: KAN13 от 15.04.2017 20:32:54
Quote:
Не те бл@ди,
что хлеба ради
спереди и сзади
дают нам е@ти,
Бог их прости!
А те бл@ди — лгущие, деньги сосущие,
еб@ть не дающие —
вот бл@ди сущие,
мать их ети!
© Владимир Маяковский
что хлеба ради
спереди и сзади
дают нам е@ти,
Бог их прости!
А те бл@ди — лгущие, деньги сосущие,
еб@ть не дающие —
вот бл@ди сущие,
мать их ети!
© Владимир Маяковский
Цитата: Софруджу от 15.04.2017 21:51:40
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евровидение?
Вот скажите, чего я не понимаю? На хрен оно, вообще, сдалось России это Евровидение?
По большому счёту, на хрен никому не нужно.