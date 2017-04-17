Сразу три американских авианосца планируют отправить к берегам Южной Кореи

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danilov 17 Апреля 2017 в 23:31:30
По его данным, прежде всего американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.
«США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца», — приводит агентство слова своего источника.
Помимо «Карла Винсона» в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы «Рональд Рейган» (CVN 76) и «Нимиц» (CVN 68).
Ранее ожидалось, что «Карл Винсон» вместе с группой других кораблей подойдет к берегам Кореи 15—16 апреля, когда в КНДР отмечалась 105-я годовщина со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.
Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты.
что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА)
Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.
https://news.mail.ru/politics/29448948/?frommail=1
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Все только начинается.