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Империя зла
МИД Казахстана сделал заявление по поводу гибели более 100 человек
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danilov 18 Апреля 2017 в 09:50:53
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в связи с террористическим актом в пригороде Алеппо, передает Tengrinews.kz.

"Казахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 15 апреля 2017 года вблизи сирийского города Алеппо. Жертвами данного преступления стали более 100 человек, эвакуируемых из района Аль-Фуа и Кефрая в рамках соответствующих договоренностей между правительством и вооруженной оппозицией. Особое возмущение вызывает убийство невинных граждан, прежде всего детей, которое свидетельствует о бесчеловечности террористов. Выражаем глубокие соболезнования народу Сирии, семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта", - говорится в сообщении.

"Казахстан вновь подтверждает свою поддержку бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях и призывает к укреплению координации международных усилий в этом направлении, в том числе через создание глобальной контртеррористической коалиции (сети)", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Напомним, в минувшую субботу в пригороде Алеппо произошел один самых кровавых терактов за все время войны в Сирии. Смертник на заминированном автомобиле взорвался возле автобусов, эвакуировавших людей из провинции Идлиб, находящейся под контролем террористов.













В автобусах находились беженцы-шииты, которые пытались перебраться на территорию, контролируемую сирийской правительственной армией. Взрыв произошел, когда они стояли на блокпосту, ожидая разрешения продолжить путь.







По последним данным, в результате атаки погибли 126 человек, включая 68 детей. Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Более 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Сгорело 20 машин сирийского Красного Креста.

Сам момент теракта попал на видео. На записи видно, что люди мирно готовятся к отъезду. Внезапно раздается мощный взрыв.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-povodu-gibeli-100-316301/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ncux 18.04.2017 в 10:55:59   # 596999
68 детей!!! террористы-твари горите в аду!
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  babki 18.04.2017 в 12:38:25   # 597027
Нелюди, за что? Думают в рай попадут шахидами? Сгниют в земле, в аду их ждёт вечные муки. Эти самые террористы и из наших стран выходят, едут туда воевать. После такого всех террористов на растрел.
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  decoder 18.04.2017 в 13:51:55   # 597044
Вот про это я и говорил... зачем с ними договариваться??? кто там из них умеренные, а кто не очень, кто радикал на пол шишки а кто на всю башку... ипашить нахер всех подряд... ублюдки сука...
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