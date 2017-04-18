МИД Казахстана сделал заявление по поводу гибели более 100 человек

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danilov 18 Апреля 2017 в 09:50:53
"Казахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 15 апреля 2017 года вблизи сирийского города Алеппо. Жертвами данного преступления стали более 100 человек, эвакуируемых из района Аль-Фуа и Кефрая в рамках соответствующих договоренностей между правительством и вооруженной оппозицией. Особое возмущение вызывает убийство невинных граждан, прежде всего детей, которое свидетельствует о бесчеловечности террористов. Выражаем глубокие соболезнования народу Сирии, семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта", - говорится в сообщении.
"Казахстан вновь подтверждает свою поддержку бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях и призывает к укреплению координации международных усилий в этом направлении, в том числе через создание глобальной контртеррористической коалиции (сети)", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Напомним, в минувшую субботу в пригороде Алеппо произошел один самых кровавых терактов за все время войны в Сирии. Смертник на заминированном автомобиле взорвался возле автобусов, эвакуировавших людей из провинции Идлиб, находящейся под контролем террористов.
В автобусах находились беженцы-шииты, которые пытались перебраться на территорию, контролируемую сирийской правительственной армией. Взрыв произошел, когда они стояли на блокпосту, ожидая разрешения продолжить путь.
По последним данным, в результате атаки погибли 126 человек, включая 68 детей. Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Более 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Сгорело 20 машин сирийского Красного Креста.
Сам момент теракта попал на видео. На записи видно, что люди мирно готовятся к отъезду. Внезапно раздается мощный взрыв.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-povodu-gibeli-100-316301/
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