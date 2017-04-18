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Империя зла
Эрдоган: ОБСЕ должна знать свое место
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danilov 18 Апреля 2017 в 12:02:45
Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на критику ОБСЕ о нарушениях на турецком референдуме, заявив, что организация должна «знать свое место».

«Знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите», – передает слова Эрдогана ТАСС.

Ранее ОБСЕ, комментируя проведение конституционного референдума в Турции, заявила о нарушениях законодательства на голосовании, которое не соответствовало стандартам Совета Европы.

На референдуме в Турции 16 апреля 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию, которые предполагают введение в стране президентской формы правления. Оппозиция заявила о нарушениях при голосовании и собралась опротестовать результаты.

https://vz.ru/news/2017/4/17/866705.html

Трамп позвонил Эрдогану после референдума в Турции

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на конституционном референдуме, передает агентство Anadolu.

«Трамп поздравил президента Эрдогана по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме», — сообщает агентство в своем Twitter.

Ранее исполняющий обязанности официального представителя госудепа США Марк Тонер прокомментировал итоги референдума в Турции, отметив, что Вашингтон продолжает поддерживать Анкару и остается приверженным укреплению двусторонних отношений.

По результатам прошедшего накануне референдума в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган получит расширенные полномочия. Теперь он сам будет назначать вице-премьеров (должность премьер-министра будет упразднена), судей Конституционного суда и членов Верховного совета судей и прокуроров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение. Сам Эрдоган благодаря поправкам в основной закон сможет оставаться у власти до 2029 года.

http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/17/1608414.html
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  12АТП2 18.04.2017 в 12:21:27   # 597015
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  Zoggyla 18.04.2017 в 12:28:19   # 597019
Quote:
ОБСЕ должна знать свое место
- Эт правильно!
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  wde 18.04.2017 в 12:30:13   # 597022
НАНовскую или Путинскую республику решил сделать?
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  Blackadder 18.04.2017 в 12:42:19   # 597030
Quote:
НАНовскую или Путинскую республику решил сделать?


Нео-османскую империю. Хочет мужик все таки стать Эрдоганом Первым.

Помните нашу кинокомедию "Джентельмены удачи" и рассказ про Турцию? Вот так сейчас в переносном смысле некоторые в то самое и нырнули...
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