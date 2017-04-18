Эрдоган: ОБСЕ должна знать свое место

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danilov 18 Апреля 2017 в 12:02:45
«Знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите», – передает слова Эрдогана ТАСС.
Ранее ОБСЕ, комментируя проведение конституционного референдума в Турции, заявила о нарушениях законодательства на голосовании, которое не соответствовало стандартам Совета Европы.
На референдуме в Турции 16 апреля 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию, которые предполагают введение в стране президентской формы правления. Оппозиция заявила о нарушениях при голосовании и собралась опротестовать результаты.
https://vz.ru/news/2017/4/17/866705.html
Трамп позвонил Эрдогану после референдума в Турции
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на конституционном референдуме, передает агентство Anadolu.
«Трамп поздравил президента Эрдогана по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме», — сообщает агентство в своем Twitter.
Ранее исполняющий обязанности официального представителя госудепа США Марк Тонер прокомментировал итоги референдума в Турции, отметив, что Вашингтон продолжает поддерживать Анкару и остается приверженным укреплению двусторонних отношений.
По результатам прошедшего накануне референдума в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган получит расширенные полномочия. Теперь он сам будет назначать вице-премьеров (должность премьер-министра будет упразднена), судей Конституционного суда и членов Верховного совета судей и прокуроров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение. Сам Эрдоган благодаря поправкам в основной закон сможет оставаться у власти до 2029 года.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/17/1608414.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
ОБСЕ должна знать свое место- Эт правильно!
Blackadder 18.04.2017 в 12:42:19 # 597030
НАНовскую или Путинскую республику решил сделать?
Нео-османскую империю. Хочет мужик все таки стать Эрдоганом Первым.
Помните нашу кинокомедию "Джентельмены удачи" и рассказ про Турцию? Вот так сейчас в переносном смысле некоторые в то самое и нырнули...