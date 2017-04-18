Таксист вербовал в террористы у Соборной мечети Петербурга

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danilov 18 Апреля 2017 в 16:42:29
По его словам, информация о том, что в городе действует группа лиц, занимающихся вербовкой, отрабатывалась с июля 2015 года.
"В понедельник по месту проживания в Петербурге был задержан водитель местной крупной таксомоторной фирмы. Мужчина 1978 года рождения был изобличен в том, что знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. По словам источника, подозреваемый арестован.
"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.
http://www.interfax.ru/russia/558887