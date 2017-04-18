Подозреваемый в организации теракта в Петербурге: мне дали команду

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danilov 18 Апреля 2017 в 23:03:48
«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности», — цитирует Азимова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Азимов отказался от признательных показаний.
RT
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов сообщил, что закончил семь классов школы, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Гражданин России, образование ниже среднего — закончил только 7 классов. Женат, есть ребенок 2014 года рождения. Официально не трудоустроен", — рассказал Азимов судье о своих данных.
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Цитата: Шекспир от 18.04.2017 23:18:41
этих уродов надо публично казнить... тогда они все будут боятся... и весь тероризм вымрет
этих уродов надо публично казнить... тогда они все будут боятся... и весь тероризм вымрет
Прежде чем казнить нужно всю инфу вытащить...убеждён, что за каждым террором стоят не последние люди, деньги, политика и много чего интересного...Думаю спецслужбы знают, что и как делать...может такие как он нужны будут в роли свидетелей...просто мое мнение, возможно я сильно ошибаюсь...