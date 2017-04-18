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Империя зла
Подозреваемый в организации теракта в Петербурге: мне дали команду
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danilov 18 Апреля 2017 в 23:03:48
Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержанный в Одинцовском районе Подмосковья и подозреваемый в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил, что исполнял чужие указания.



«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности», — цитирует Азимова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Азимов отказался от признательных показаний.

RT

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов сообщил, что закончил семь классов школы, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Гражданин России, образование ниже среднего — закончил только 7 классов. Женат, есть ребенок 2014 года рождения. Официально не трудоустроен", — рассказал Азимов судье о своих данных.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шекспир 18.04.2017 в 23:18:41   # 597189
этих уродов надо публично казнить... тогда они все будут боятся... и весь тероризм вымрет
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  Денис222 19.04.2017 в 00:00:31   # 597196
Цитата: Шекспир от 18.04.2017 23:18:41
этих уродов надо публично казнить... тогда они все будут боятся... и весь тероризм вымрет


Прежде чем казнить нужно всю инфу вытащить...убеждён, что за каждым террором стоят не последние люди, деньги, политика и много чего интересного...Думаю спецслужбы знают, что и как делать...может такие как он нужны будут в роли свидетелей...просто мое мнение, возможно я сильно ошибаюсь...
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