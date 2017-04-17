Теперь и за рубежом сказано, что к убийству поляков СССР не причастен

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danilov 18 Апреля 2017 в 23:10:10
В России презентовали книгу американского профессора Гровера Ферра, опровергающей "официальную" версию Катынского расстрела
В Твери состоялась презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел: опровержение «официальной» версии». Этот проект реализовали местные общественники, уточняет портал «Афанасий».
«Хорошо оформленная книга в твердом переплете, насыщенная фотографиями и документами, была издана на средства, собранные через интернет неравнодушными к истории России гражданами», — пишет портал. По словам координатора проекта Максима Кормушкина, «на наш призыв откликнулись люди со всех регионов страны, а также жители ряда зарубежных стран. Было собрано денег больше, чем планировалось». Это позволило дополнительно опубликовать комментарии историков и еще ряд документов из архивов.
Большим достоинством книги «Катынский расстрел: опровержение «официальной версии» является публикация в ней документов из Библиотеки Конгресса США, закрытых для наших соотечественников.
В ходе дискуссии известный политолог Анатолий Вассерман подчеркнул, что «к любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране прислушиваются гораздо более внимательно, чем к отечественным. Применительно к «катынско-медновской истории» это правило тоже работает».
— Вполне убедительное доказательство того, что поляков в Катынском лесу расстреляли немцы, — отметил Вассерман. — Теперь и за рубежом сказано вполне достаточно того, что к убийству поляков не причастна наша страна, наша власть.
По мнению польского историка Ромуальда Свентека, чье мнение отражено в книге, преступление в Катыни однозначно совершено гитлеровцами. В этом он лично убедился, посетив лагеря Воркуты и Норильска, где общался с немецкими военнопленными, которые были в оккупированном Смоленске. А в 1952 году в Норильске встретил польского капитана Владислава Жака – свидетеля преступления гитлеровцев под Смоленском. «От него я узнал, — рассказывает Свентека, — что немцы в самом деле захватили несколько лагерей, расположенных в этом районе с польскими военнопленными и уничтожили их, поскольку это отвечало их интересам. Эта книга важна тем, что в ней обобщены доказательства невиновности СССР в расстреле поляков в 1940 году».
http://newsbalt.ru/news/2017/04/17/teper-i-za-rubezhom-skazano-chto-k-ubiystvu-poljakov-ne-prihastna-nasha-strana/
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