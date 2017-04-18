Эксперты заявили о вмешательстве США в российские выборы 2016 года

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danilov 18 Апреля 2017 в 23:17:27
«Мой центр нашел прямые следы этого вмешательства, причем они носят довольно серьезный и глубокий характер», - передает слова Мухина ТАСС.
Депутаты рассматривают вопрос о том, соблюдают ли редакции радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телекомпания CNN законодательство России, а также их возможное влияние выборы в России.
«Сразу после того, как РФ озаботилась особенностями деятельности некоторых НКО на своей территории и приняла законы, ограничивающие эту активность (это как раз случилось по странному стечению обстоятельств при подготовке к выборам депутатов Госдумы в 2016 году), стало понятно, что в том числе в США организовали работу по созданию специальных подразделений, в том числе в Вооруженных силах, в спецслужбах, других государственных органах, а также НКО для прямого информационного противоборства с Россией», - заявил Мухин.
Он добавил, что американцы увеличили количество центров, производящих «антироссийский контент», который рассчитан на русскоязычную аудиторию. Кроме того, Мухин добавил, что в США на законодательном уровне продолжают закрепляться «стратегии по противодействию российской информационной политике», а их реализация и является «прямой дорогой во вмешательство во внутренние дела» России.
Заседание комитета Госдумы относительно проверки «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на предмет влияния на выборы в России было анонсировано в начале апреля.
https://vz.ru/news/2017/4/18/866824.html
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