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Империя зла
В Йемене сбит саудовский вертолет с 13 военными
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danilov 19 Апреля 2017 в 12:05:05
Вертолет ВВС Саудовской Аравии Black Hawk был сбит мятежниками-хуситами, сторонниками движения «Ансар Аллах» в йеменской провинции Мариб, сообщили СМИ.

На борту находились 13 саудовских солдат и офицеров, все они погибли, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

В штабе аравийской коалиции подтвердили факт крушения армейского вертолета.
Между тем, в заявлении возглавляемого Эр-Риядом альянса, ведущего операцию против йеменских мятежников-хуситов, говорится о гибели 12 военнослужащих королевства, включая четырех офицеров, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отметим, что по данным йеменского портала Аlmasdar Online, вертолет, на котором саудовские военнослужащие возвращались из увольнительной, был сбит по ошибке дружественными ПВО и упал в 5 км от базы коалиции севернее города Мариб.

По данным ряда источников в правительственной армии Йемена, система противовоздушной обороны альянса неправильно распознала летательный аппарат и открыла по нему огонь.

Напомним, в конце марта суд в столице Йемена Сане, которая находится под контролем мятежников-хуситов, приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади и еще шесть высокопоставленных чиновников к смертной казни.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, выступающими на стороне президента Хади, которого поддерживают арабские страны во главе с Саудовской Аравией.

https://vz.ru/news/2017/4/18/866850.html
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