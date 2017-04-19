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Империя зла
ДАИШ применила иприт при атаке военных советников США в Ираке
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GoodZone 19 Апреля 2017 в 14:12:12
Химическое вещество иприт было применено боевиками террористической группировки ДАИШ при атаке в Ираке военной части с советниками из США и Австралии, сообщает CBS.

Associated Press уточняет, что атака произошла в воскресенье. По данным генерала Яхъи Расула, после применения вещества из-за проблем с дыханием были госпитализированы шесть человек начато расследование атаки, передает РИА «Новости».

CBS сообщает, что в результате атаки никто из западных советников не пострадал. По словам премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, среди пострадавших нет австралийских военных. Уточняется также, что Пентагон поставлен в известность о «незначительной» химической атаке в Ираке.

https://vz.ru/news/2017/4/19/866878.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 19.04.2017 в 15:32:17   # 597297
Ну так, если нет фильмы от кинокомпании "Белые каски", то и хим. атаки не было, а если и была, то не иначе опять Асад шалит. Кто не верит, тем местные либерасты и "пережиальщики" за сирийский народ ща на пальцах обоснуют, что преступление против человечности мог совершить только Асад под руководством полковника Путина.
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