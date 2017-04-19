ДАИШ применила иприт при атаке военных советников США в Ираке

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GoodZone 19 Апреля 2017 в 14:12:12
Associated Press уточняет, что атака произошла в воскресенье. По данным генерала Яхъи Расула, после применения вещества из-за проблем с дыханием были госпитализированы шесть человек начато расследование атаки, передает РИА «Новости».
CBS сообщает, что в результате атаки никто из западных советников не пострадал. По словам премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, среди пострадавших нет австралийских военных. Уточняется также, что Пентагон поставлен в известность о «незначительной» химической атаке в Ираке.
https://vz.ru/news/2017/4/19/866878.html
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