Facebook отказался блокировать лжестраницы российских посольств

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:59:10
По ее словам, с этих страниц распространяются провокационные и вводящие в заблуждение пользователей материалы, которые пишутся на резонансные темы. "Профессиональный уровень ведения этих лжеаккаунтов весьма высок", — подчеркнула Захарова.
"Вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администрация, модераторы сделали все наоборот. Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт, созданный неизвестными киберзлоумышленниками", — рассказала она.
Поскольку в России нет представительства Facebook, МИД направил все материалы в Роскомнадзор.
Ранее Захарова отмечала, что Facebook уже несколько лет не может присвоить ее аккаунту специальный значок, подтверждающий подлинность страницы публичного лица.