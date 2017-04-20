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Империя зла
Facebook отказался блокировать лжестраницы российских посольств
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danilov 20 Апреля 2017 в 16:59:10
В сети Facebook появились фальшивые аккаунты страниц посольств России в Чехии и Словакии, но администрация соцсети отказалась их заблокировать, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, с этих страниц распространяются провокационные и вводящие в заблуждение пользователей материалы, которые пишутся на резонансные темы. "Профессиональный уровень ведения этих лжеаккаунтов весьма высок", — подчеркнула Захарова.

"Вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администрация, модераторы сделали все наоборот. Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт, созданный неизвестными киберзлоумышленниками", — рассказала она.

Поскольку в России нет представительства Facebook, МИД направил все материалы в Роскомнадзор.

Ранее Захарова отмечала, что Facebook уже несколько лет не может присвоить ее аккаунту специальный значок, подтверждающий подлинность страницы публичного лица.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koleso 20.04.2017 в 17:07:02   # 597601
чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак
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  старик 20.04.2017 в 17:44:17   # 597628
Что еще ждать от поборников демократии?
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