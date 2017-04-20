Кадыров: Чечня будет выселять членов семей террористов

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danilov 20 Апреля 2017 в 17:02:11
Кадыров назвал «соучастниками террора», которые должны жить не в Чечне,
сообщает RT.
«Если у них сын или брат вышел, стал на путь терроризма, если семья им помогает,
если семья сидит дома безработными, получают пенсии, пособия, прикрывая своего
сына или брата помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять»,-
заявил Кадыров.
В прошлом году Кадыров опубликовал список чеченских террористов, скрывающихся
в Турции и призвал Анкару выдать их России. Тогда Кадыров уже отмечал, что
чеченский народ «ценой сотен тысяч жертв выкорчевал» терроризм, но
«проблема не снята, пока за рубежом находятся особо опасные преступники,
бежавшие из Чечни»
Комментарии, по рейтингу, по дате
nurlan_t90 20.04.2017 в 17:16:26 # 597607
Цитата: smb от 20.04.2017 17:12:09он норм президент не как ты клавиатурный герой если такой умный скажи лицо если ты конечна мужик
а сам он кто?
а сам он кто?
Цитата: nurlan_t90 от 20.04.2017 17:16:26
Цитата: smb от 20.04.2017 17:12:09он норм президент не как ты клавиатурный герой если такой умный скажи лицо если ты конечна мужик
а сам он кто?
а сам он кто?
у тебя даже речь и грамматика примерно как у Кадырова.