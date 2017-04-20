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Империя зла
Кадыров: Чечня будет выселять членов семей террористов
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danilov 20 Апреля 2017 в 17:02:11
Членов семей террористов, покрывающих боевиков и получающих от них средства,
Кадыров назвал «соучастниками террора», которые должны жить не в Чечне,
сообщает RT.
«Если у них сын или брат вышел, стал на путь терроризма, если семья им помогает,
если семья сидит дома безработными, получают пенсии, пособия, прикрывая своего
сына или брата помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять»,-
заявил Кадыров.
В прошлом году Кадыров опубликовал список чеченских террористов, скрывающихся
в Турции и призвал Анкару выдать их России. Тогда Кадыров уже отмечал, что
чеченский народ «ценой сотен тысяч жертв выкорчевал» терроризм, но
«проблема не снята, пока за рубежом находятся особо опасные преступники,
бежавшие из Чечни»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  smb 20.04.2017 в 17:12:09   # 597604
а сам он кто?
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  nurlan_t90 20.04.2017 в 17:16:26   # 597607
Цитата: smb от 20.04.2017 17:12:09
а сам он кто?
он норм президент не как ты клавиатурный герой если такой умный скажи лицо если ты конечна мужик
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  tod777 20.04.2017 в 17:16:51   # 597609
В него вселился сталин походу репрессии v.2.0
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  старик 20.04.2017 в 17:45:14   # 597630
Вопрос, куда выселять? В Москву?
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  smb 20.04.2017 в 18:23:42   # 597641
Цитата: nurlan_t90 от 20.04.2017 17:16:26
Цитата: smb от 20.04.2017 17:12:09
а сам он кто?
он норм президент не как ты клавиатурный герой если такой умный скажи лицо если ты конечна мужик

у тебя даже речь и грамматика примерно как у Кадырова.
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