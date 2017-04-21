15 темных фактов о королевской семье Саудовской Аравии

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koleso 21 Апреля 2017 в 12:08:51
К сожалению, обычным жителям не удается насладиться нефтяными деньгами — все они оседают в карманах членов правящей династии Саудитов (Аль Саудов). Семья-то большая: примерно 25 000 человек. Но «только» 2000 из них контролируют всю власть и все богатства страны. А уж что они вытворяют… Как говорится, абсолютная власть развращает абсолютно.
459 тонн багажа для 9-дневной поездки
Салман ибн Абдул-Азиз Аль, нынешний король Саудовской Аравии, очень богатый человек. Такое ощущение, что деньги для него не значат вообще ничего — с такой легкостью он их выбрасывает на ветер. Например, ему нужно было недавно поехать с визитом в Индонезию на 9 дней, так он приказал взять с собой 459 тонн багажа. Вот зачем ему 459 тонн багажа на 9 дней? Понять это невозможно. Да, и что же входило в багаж? Диван, чемодан, саквояж… На самом деле куча различной техники, в том числе два лимузина Mercedes-Benz марки s600 и два электрических лифта. Как будто в Индонезии всего этого найти нельзя.
Игра саудовского престола
В далеком 1975 году правил народный любимец король Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Именно при нем невероятно выросла нефтедобыча и в стране появились огромные богатства. Он инвестировал в модернизацию страны, заботился о нуждах населения, при нем Саудовская Аравия стала лидером мусульманского мира и начала диктовать свои правила всем странам (используя нефтяной рычаг).
25 марта 1975 года Фейсал был застрелен своим племянником, принцем Фейсалом ибн Мусаидом, вернувшимся в страну после обучения в американском университете. Принц подошел к королю, нагнулся для поцелуя, вытащил пистолет и три раза выстрелил в упор. Его признали виновным в цареубийстве и отрубили ему голову (хотя умирающий король Фейсал просил пощадить племянника). Фейсала ибн Мусаида Аль Сауда обезглавили ударом позолоченного меча, после чего его голову на деревянном колу на 15 минут выставили на обозрение толпы. Вот такие страсти.
Лицемерие и алкоголь на вечеринках
Потребление алкоголя в Саудовской Аравии запрещено и сурово карается законом. Конечно, если вы принадлежите к королевской семье и вам очень хочется, то вам можно все — в том числе и алкоголь. Люди, работавшие на вечеринках, устраиваемых саудовскими принцами, рассказывали, что там в ходу и алкоголь, и наркотики, и чего там только нет. Двуличные Аль-Саиды отжигают на алкогольных вечеринках, а на следующий день неистово и рьяно вещают о том, как важно соблюдать законы шариата.
С теми, кто слишком много знает, Саудиты расправляются быстро и по-тихому
В очередной серии «Игры саудовского престола» мы увидим, как принц Абдул Азиз ибн Фахд похищает своего кузена Султана ибн Турки из-за того, что тот хотел поведать миру всю правду о королевской семье. Без шуток, саудовская королевская семья развращена до предела и, можно сказать, прогнила изнутри. Однако у них куча денег и возможностей, чтобы избавиться от любого, кто настолько глуп, чтобы открыть рот на эту тему.
Во время визита в Женеву в 2004 году принц Султан ибн Турки заявил, что собирается открыть секретные замыслы (а вернее, злобные умыслы) правительства Саудовской Аравии. На следующий день его кузен принц Абдул Азиз приказал немедленно отправить Турки обратно в Саудовскую Аравию.
Больше Султан ибн Турки ни разу не жаловался на семью и не говорил о ее преступлениях. Ведь тот, кто много говорит, долго не живет.
Казнь принцессы Мишааль за то, что полюбила не того человека
В 1977 году 19-летнюю саудовскую принцессу Мишааль бинт Фахд аль Сауд, племянницу тогдашнего короля Халида, обвинили в прелюбодеянии и расстреляли. Одновременно и ее возлюбленного — сына посла королевства в Ливане — обезглавили (причем голову рубили саблей и удалось это лишь с пятого удара). Казнью руководил родной дедушка принцессы. Так что и к своим Саудиты бывают очень, очень жестоки.
Безнаказанная контрабанда кокаина
Вот вроде бы у членов королевской семьи и так денег куры не клюют, зачем им пытаться заработать еще, да при этом незаконным способом? Однако ж в 2004 году принц Найеф ибн Фоваз Аль Шэлаан попытался провезти 2 тонны кокаина из Колумбии в Европу на своем частном «Боинге». Деньги он планировал отмыть через банк Kanz Bank (которым он же и владеет).
В общем, план был довольно хитрый, но не удался, потому что французская полиция поймала Найефа с поличным. Но это не самое интересное. Когда его поймали, вмешались Аль-Сауды и приказали Франции отпустить принца. Они даже угрожали отклонить несколько важных коммерческих сделок с Францией, если она не подчинится. Поэтому сообщники принца Найефа все еще гниют в тюрьме, а сам принц спокойно разгуливает на свободе и наслаждается солнцем Саудовской Аравии.
Принц Сауд ибн Абдул-Азиз убил своего любовника-гея
Когда принц Сауд ибн Абдул-Азиз ибн Насир аль Сауд в 2010 году в лондонском фешенебельном отеле жестоко убил своего любовника-гея, больше всего на суде он беспокоился о том, чтобы доказать, что сам геем не является. Ведь гомосексуализм в Саудовской Аравии — одно из худших преступлений и может караться смертной казнью.
По данным полиции, перед роковым нападением на своего слугу принц выпил шампанского, а также шесть коктейлей «Секс на пляже». Это произошло 14 февраля, когда пара отмечала День святого Валентина. Незадолго до полуночи любовники вернулись в отель, где между ними произошла ссора, закончившаяся убийством. Все произошло в Великобритании и от суда отвертеться не удалось. Принца приговорили к пожизненному заключению, однако вскоре отослали в Саудовскую Аравии в обмен на пятерых британцев. Нет никаких сомнений в том, что он на свободе.
«Низкопоклонство перед Западом» — крупное преступление
Жители Саудовской Аравии обязаны подчиняться всем законам своей страны, какими бы абсурдными или строгими они ни были. Главное, чтобы подчинялись, молились и не пытались что-то перенимать у гнилого Запада. Вот типичный пример: в 2013 году 21-летний парень Абдулрахман Аль-Хайял посмотрел на YouTube видео о человеке, который вышел на улицу и начал предлагать случайным прохожим обняться — если они этого хотят. Абдулрахман решил, что это классная идея и надо попробовать сделать то же самое у себя дома, в Саудовской Аравии. Он написал плакат «Обнимашки», вышел с ним на улицу и начал обнимать прохожих. Очень скоро его арестовали за преступную деятельность. Что с ним было дальше — неизвестно. Хочется надеяться, что его все-таки не посадили, а выпустили.
Саудовская королевская семья и торговля людьми
Все, что связано с самой старой в мире профессией, в Саудовской Аравии, естественно, запрещено. И в этом нет ничего особенного. Однако было бы неплохо, если бы члены королевской семьи тоже выполняли этот закон. Но это, увы, не тот случай.
Например, в Саудовской Аравии незаконно праздновать Хеллоуин из-за его «антиисламской» природы. Но принц Фейсал Аль-Тунаян устроил масштабную вечеринку в честь Хеллоуина в своей резиденции. На вечеринку пришли приблизительно 150 мужчин и женщин. С одной-единственной разницей: мужчины пришли туда по собственной воле, а у женщин не было иного выбора. Их привели туда на продажу.
И как же реагировала королевская семья, когда выяснилось, что принц Фейсал нарушил сразу несколько законов той ночью? А никак — они проигнорировали событие. И даже угрожали расправиться с каждым, кто заговорит на эту тему.
Цензура средств массовой информации
WikiLeaks раскрыл секреты тысяч самых влиятельных людей в мире, включая членов правящей династии Аль-Саудов. Многие пытались бороться с WikiLeaks и как-то подвергнуть цензуре размещенную там информацию, но никто не преуспел в этом больше, чем Саудиты. Они просто забанили WikiLeaks в своей стране. Даже название этой организации произносить нельзя, если не хотите проблем.
Да, мы говорим об одной из самых богатых стран мира в XXI веке. В Саудовской Аравии такого понятия, как свобода слова, просто не существует. Королевская семья контролирует там все. Интересно, что и члены семьи не свободны полностью: прежде чем что-то сделать, они должны посоветоваться и спросить разрешения у короля. Он все-таки главный.
Неоплаченные счета и неадекватное поведение
На свои деньги они, наверное, весь мир могли бы скупить. Но из крупных компаний с ними мало кто хочет иметь дело. Почему? Да потому, что непонятно, чего ждать от этих людей. И еще потому, что это тот тип клиентов, что не всегда платят по своим счетам. Например, принцесса Маха аль-Ибрагим отказалась заплатить 1,5 млн долларов компании по прокату лимузинов в Женеве (при том, что все требования принцессы были полностью удовлетворены). Ну, кончилось лишь тем, что представители компании заявили: «Мы больше не работаем с этой семьей по очевидным причинам». И таких случаев полно.
Члены королевской семьи получают любую работу, какую хотят
В общей сложности семья Аль-Саудов насчитывает 25-30 тысяч человек. И всех мальчиков нужно пристроить на самую престижную работу, чтобы они там «зарабатывали» кучу денег и поддерживали честь семьи. Понятно, что их берут без всяких собеседований туда, куда они захотят. Их знания и опыт не играют никакой роли. Фамилия решает все. Жаль достойных людей, которые из-за этого не могут получить работу, и жаль страну, в которой к решению важных вопросов допускаются неопытные специалисты.
Принцы обирают свой народ всеми возможными способами
По информации из WikiLeaks, пользуясь своим именем, принцы получают деньги различными способами — например, занимая у банков и не возвращая займы. Наученные горьким опытом, саудовские банки обычно отклоняют прошения о займе, поступающие от членов королевской семьи, если у этих людей нет нормальной кредитной истории.
Еще один излюбленный способ отъема денег — конфискация земли, на которой планируется что-то строить и которую можно перепродать с большой выгодой. Так что когда королевским отпрыскам не хватает денег на хардкорные вечеринки, они просто идут и берут их в банках или отнимают у населения.
Саудовская Аравия и Северная Корея — близнецы-братья
Саудовская Аравия — один из самых репрессивных режимов в мире. Там нет никаких выборов, политических партий или парламента. Страна принадлежит королю Салману и его семье. Они могут делать все, что захотят, совершенно безнаказанно. Остальной мир боится вмешиваться и как-то пытаться ограничить власть Саудитов, ведь Саудовская Аравия — это контроль над распределением нефти. Все знают, что людям там приходится несладко, но никто ничего не может поделать с этим. Что касается гражданских и политических свобод, Саудовская Аравия — худшая страна в мире и может по этой части сравниться лишь с Северной Кореей и парочкой африканских диктатур.
Танцы могут превратить вас в гея в Саудовской Аравии
Все в Саудовской Аравии боятся исламской полиции нравов «Хаяа», которая призвана якобы защищать страну и народ от морального разложения и т.п. Например, блюстители нравов однажды вторглись в дом местного жителя и застали там танцующих юнцов. Всего-то. Однако по меркам «Хаяа» этих мужчин застали в «компрометирующей ситуации в танце, совершающими постыдные телодвижения». Этого определения было достаточно для того, чтобы всех тут же и арестовать. Более того, родителям этих «преступников» сообщили, что необходимо лучше следить за своими детьми, «потому что это может привести к аморальности и даже гомосексуальности». Ну вы поняли, да? Танцуешь — значит гей.
https://www.nur.kz/1467790-15-temnykh-faktov-o-korolevskoy-seme-sau.html