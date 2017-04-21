В ЮКО и Актюбинской области нейтрализованы радикальные группировки

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danilov 21 Апреля 2017 в 10:28:31
Сегодня комитетом национальной безопасности в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях с привлечением органов внутренних дел проведены специальные операции.
Нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ».
В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.
Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия.
http://bnews.kz/ru/redesign/news/v_uko_i_aktubinskoi_oblasti_neitral izovani_radikalnie_gruppirovki
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 21.04.2017 в 11:34:16 # 597770
Цитата: Desperado от 21.04.2017 10:44:42
а зачем бойцам глаза закрыли?
а зачем бойцам глаза закрыли?
А вдруг фантомасов узнают!
З.Ы. альтернатива ему старый добрый АКС-74У
Цитата: МарычЪ от 21.04.2017 12:54:05
Калаш не в моде? MP-5 у бойцов, непатриотично как-то, да и в обслуживании дороговат
З.Ы. альтернатива ему старый добрый АКС-74У
Калаш не в моде? MP-5 у бойцов, непатриотично как-то, да и в обслуживании дороговат
З.Ы. альтернатива ему старый добрый АКС-74У
Это ж для танкистов. А для спецподразделений и подствольник нужен