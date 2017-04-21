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Империя зла
В ЮКО и Актюбинской области нейтрализованы радикальные группировки
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danilov 21 Апреля 2017 в 10:28:31
В Актюбинской и Южно-Казахстанской областях нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, передает BNews.kz.



Сегодня комитетом национальной безопасности в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях с привлечением органов внутренних дел проведены специальные операции.

Нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ».



В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.

Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия.

http://bnews.kz/ru/redesign/news/v_uko_i_aktubinskoi_oblasti_neitral izovani_radikalnie_gruppirovki
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 21.04.2017 в 10:34:43   # 597757
Фоткаются как кенты на память
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  decoder 21.04.2017 в 10:38:14   # 597759
Работайте братья! На корню надо пресекать это зло... Зря Назик разрешил вернутся на "исконную родину", теперь расхлёбываем а распространяется эта зараза везде просто с ахрененной скоростью.
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  Desperado 21.04.2017 в 10:44:42   # 597762
а зачем бойцам глаза закрыли?
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  Sr. Leonsio 21.04.2017 в 11:34:16   # 597770
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  МарычЪ 21.04.2017 в 12:54:05   # 597784
Калаш не в моде? MP-5 у бойцов, непатриотично как-то, да и в обслуживании дороговат

З.Ы. альтернатива ему старый добрый АКС-74У

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  Мура45 21.04.2017 в 12:57:42   # 597786
Цитата: МарычЪ от 21.04.2017 12:54:05
Калаш не в моде? MP-5 у бойцов, непатриотично как-то, да и в обслуживании дороговат

З.Ы. альтернатива ему старый добрый АКС-74У



Это ж для танкистов. А для спецподразделений и подствольник нужен
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