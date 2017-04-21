Свидетели Иеговы признаны судом экстремистской организацией

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Pavlo 21 Апреля 2017 в 12:17:39
В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства.
В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.
«Верховный суд решил ликвидировать Управленческий центр «Свидетелей Иеговы в России» и 395 местных организаций, обратить в собственность имущество организаций, пишет w. Решение подлежит немедленному исполнению «, — огласил решение судья.
Таким образом удовлетворен административный иск Минюста РФ о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации.
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/04/20/1609459.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я за то , чтобы все нетрадиционные религии приравнять к наркоторговле
Антибиотик 21.04.2017 в 14:55:19 # 597840
Цитата: Антибиотик от 21.04.2017 14:55:19
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Там камеры автоматической фиксации ПДД стоят. Тойхана не катит.
Ну, тут встает вопрос о том, кто будет признавать религию традиционной или нет. Агашка какой-нибудь? Вы понимаете, о чем я?
А как же свобода вероисповедания? Если религия и связанные с ней обряды никак не нарушают законов, зачем же их закрывать? Хочется кому-то поклоняться, скажем, арбузу, да ради бога, не нарушай при этом закон-и поклоняйся, имхо.
К эгоистам, как я понял, основные претензии 2 - отказ в переливании крови(своим детям), из-за чего могут просто погибнуть люди. И журнальчики их тоже признаны экстремистскими, уж не знаю почему. но то, что они ведут очень агрессивную пропаганду своего учения, это факт. Наловчились, блин в домофон звонить и пихать свои "убеждения"...
Сладкая Вата 21.04.2017 в 15:04:35 # 597848
Цитата: KAN13 от 21.04.2017 14:21:34
Я за то , чтобы все нетрадиционные религии приравнять к наркоторговле
Я за то , чтобы все нетрадиционные религии приравнять к наркоторговле
вопрос лишь в кол-ве последователей, не более. НО эту деструктивную секту нужно выпиливать.
Антибиотик 21.04.2017 в 15:14:29 # 597850
Цитата: Мура45 от 21.04.2017 14:58:38
Там камеры автоматической фиксации ПДД стоят. Тойхана не катит.
Цитата: Антибиотик от 21.04.2017 14:55:19
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Там камеры автоматической фиксации ПДД стоят. Тойхана не катит.
Кстати зачем их там поставили??? на таком кривом перекрестке, там такие ямы, колодец этот! стоп линии и сплошной вообще не видно! Что они там фиксируют?
Цитата: Антибиотик от 21.04.2017 15:14:29
Кстати зачем их там поставили??? на таком кривом перекрестке, там такие ямы, колодец этот! стоп линии и сплошной вообще не видно! Что они там фиксируют?
Цитата: Мура45 от 21.04.2017 14:58:38
Там камеры автоматической фиксации ПДД стоят. Тойхана не катит.
Цитата: Антибиотик от 21.04.2017 14:55:19
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Ооо значит и у нас их скоро прикроют!!!)) снесут их церковь на ремзоне и построят Тойхану)) как раз место хорошее))
Там камеры автоматической фиксации ПДД стоят. Тойхана не катит.
Кстати зачем их там поставили??? на таком кривом перекрестке, там такие ямы, колодец этот! стоп линии и сплошной вообще не видно! Что они там фиксируют?
Бабки и только бабки.. По возможности, тот перекрёсток всегда объезжаю
"quny 21.04.2017 в 15:01:37 # 597846"
"А как же свобода вероисповедания?"
Четко прописать в ЗАКОНЕ что разрешается , все остальные "религиозные арбузы" и прочий опиум для народа запрещены . Думаю ничего сложного .
едридмадрид 21.04.2017 в 16:40:25 # 597885
Цитата: Лялька от 21.04.2017 16:25:27
А чем она экстремисткая? Эта организация ни к чему не призывает. Ни к свержению власти, ни к убийствам....Даже внешне люди опрятные, ну зануды.... но это же не смертельно!
А чем она экстремисткая? Эта организация ни к чему не призывает. Ни к свержению власти, ни к убийствам....Даже внешне люди опрятные, ну зануды.... но это же не смертельно!
ЛЯЛЬКА читай тут , ответ на вопрос
Гитлер эту секту тоже в концлагерях гноил , даже на лагерных робах свой отличительный знак они имели вот такой ( это значит их было в концлагерях МНОГО очень много )
едридмадрид 21.04.2017 в 16:43:09 # 597887
Для фашисткого государства, в отличие от других местных сектантов, адепты секты "свидетелей" были "пятой колонной" Америки, поскольку они духовно подчинялись американскому центру. Т.е. для фашистов они были потенциальными агентами влияния вражеского государства. Их нельзя было оставлять на свободе, т.к. через сектантов преданных Бруклину, вполне могли действовать американские разведчики и диверсанты.
едридмадрид 21.04.2017 в 16:44:53 # 597888
идет по стопам той фашисткой Германии ( или есть что то иное)
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:44:53Дурачок ты, невменяемый. И ассоциации у тебя фантасмагорические, но весна скоро кончится. Держись.
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
едридмадрид 21.04.2017 в 16:49:30 # 597891
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:47:36
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:44:53Дурачок ты, невменяемый. И ассоциации у тебя фантасмагорические, но весна скоро кончится. Держись.
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:49:30Да нет, дорогуша, лучше расскажи нам из своих ассоциаций, чей-то американское правительство почти всех граждан японской национальности в лагеря загнали в период второй мировой ?
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:47:36
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:44:53Дурачок ты, невменяемый. И ассоциации у тебя фантасмагорические, но весна скоро кончится. Держись.
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
едридмадрид 21.04.2017 в 17:01:26 # 597901
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:55:39
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:49:30Да нет, дорогуша, лучше расскажи нам из своих ассоциаций, чей-то американское правительство почти всех граждан японской национальности в лагеря загнали в период второй мировой ?
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:47:36
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:44:53Дурачок ты, невменяемый. И ассоциации у тебя фантасмагорические, но весна скоро кончится. Держись.
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
ладно ущербный
уделю тебе внимание , всё таки поешь на выходные хороший Доширак ))
повод такой же , как и в своё время территорию Казахстана и Узбекистана заселили корейцы ,кавказкие народности , немцы
надеюсь тебе не нужно рассказывать как советское правительство ракетами Катюша и тяжелой артилерией "депортировала" население Кавказа,
и как у многих корейцев в паспортах место рождения прописаны всякие жд станции ( по факту вагоны)
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 17:01:26Мандалай, ты до сих пор внять не можешь, что государственная машина работает всегда и во все времена одинаково и люди, если они не вырожденцы - одинаковы. За 1000и лет человек ни хрена не изменился.Оставь свои фантасмагорические инсинуации для своего персонала, пишешь тут всякую херню, вместо конструктивных вещей.
ладно ущербный
уделю тебе внимание , всё таки поешь на выходные хороший Доширак ))
повод такой же , как и в своё время территорию Казахстана и Узбекистана заселили корейцы ,кавказкие народности , немцы
надеюсь тебе не нужно рассказывать как советское правительство ракетами Катюша и тяжелой артилерией "депортировала" население Кавказа,
и как у многих корейцев в паспортах место рождения прописаны всякие жд станции ( по факту вагоны)
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:55:39
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:49:30Да нет, дорогуша, лучше расскажи нам из своих ассоциаций, чей-то американское правительство почти всех граждан японской национальности в лагеря загнали в период второй мировой ?
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:47:36
Цитата: едридмадрид от 21.04.2017 16:44:53Дурачок ты, невменяемый. И ассоциации у тебя фантасмагорические, но весна скоро кончится. Держись.
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
получается нынешнее российское правительство в вопросе этой секты ,
идет по стопам той фашисткой Германии
разложи по полочкам, как раз на нормальный Доширак ( с запахом мяса ) заработаешь
ватная прокладка , как раз тебе тема для срача
ладно ущербный
уделю тебе внимание , всё таки поешь на выходные хороший Доширак ))
повод такой же , как и в своё время территорию Казахстана и Узбекистана заселили корейцы ,кавказкие народности , немцы
надеюсь тебе не нужно рассказывать как советское правительство ракетами Катюша и тяжелой артилерией "депортировала" население Кавказа,
и как у многих корейцев в паспортах место рождения прописаны всякие жд станции ( по факту вагоны)
А после завтра, просто будет не нравиться что некоторые люди вообще "как-то не так думают и ведут себя".
Духовным Фашизмом попахивает...