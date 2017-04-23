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Империя зла
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
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danilov 23 Апреля 2017 в 01:21:02
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на базу в провинции Балх. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванный военный источник.

Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Официальных данных властей Афганистана о числе убитых военных пока нет.

По информации министерства обороны страны, атаковавшие прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. Боевики совершили нападение на мечеть, в которой в это время находились военнослужащие.

В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).


http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4203597
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 23.04.2017 в 03:28:29   # 598152
И было талибов аж 10 (десять) человек .
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  андремас 23.04.2017 в 03:53:17   # 598153
Вспомнил как давеча один стратех, при нападении на россгвардию, соотношение потерь высчитывал.
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  SouthJoker 23.04.2017 в 03:56:35   # 598154
За ними эффект неожиданности.
Помню фильм был американский, там ди каприо снимался про арабо американскую дружбу. Там точно по такой же схеме нападали. Сами подучиваем их
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