При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек

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danilov 23 Апреля 2017 в 01:21:02
Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Официальных данных властей Афганистана о числе убитых военных пока нет.
По информации министерства обороны страны, атаковавшие прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. Боевики совершили нападение на мечеть, в которой в это время находились военнослужащие.
В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4203597
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 23.04.2017 в 03:56:35 # 598154
Помню фильм был американский, там ди каприо снимался про арабо американскую дружбу. Там точно по такой же схеме нападали. Сами подучиваем их