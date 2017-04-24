В конгрессе США предлагают требовать на выборах паспорт
danilov 24 Апреля 2017 в 09:48:17
В конгресс США внесён законопроект, предполагающий обязать всех граждан США во время голосования предъявлять удостоверение личности с фотографией, например паспорт или водительские права. Сейчас такое правило действует только в 17 штатах. В остальных регионах избиратели получают бюллетень для голосования, просто назвав своё имя или же показав, к примеру, выписку из банка. Автор инициативы, конгрессмен Люк Мессер, считает, что нововведение поможет избежать мошенничества на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году.
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