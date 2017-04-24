Власти США признали неспособность защититься от российского ядерного удара

Это как:Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.

Было бы у меня ядерное оружие,я в золоте купался бы!

Цитата: ustbe от

332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых. 332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых.

Паритет (от лат. paritas — равенство) — равенство двух или более сторон взаимоотношений по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и обязанностей и т.д.



Слово является частью терминов:



Паритет покупательной способности — формулировка закона единой цены на международных рынках.

Ядерный паритет — геополитическое состояние, при котором стороны обладают сравнимыми потенциалами ядерного оружия.

Паритет — синоним контроля чётности в компьютерных технологиях.