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Империя зла
Власти США признали неспособность защититься от российского ядерного удара
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danilov 24 Апреля 2017 в 14:59:08
Ядерное оружие России способно справиться с любой американской защитой, заявил руководитель министерства национальной безопасности США Джон Келли.

По его словам, есть страны, у которых «много ядерного оружия», поэтому защититься от него не получится, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Британская газета Daily Star в контексте дискуссии вокруг применения США «матери всех бомб» против террористической организации «Исламское государство» опубликовала статью, в которой напомнила, что у России есть разработанная еще в советские времена «Царь-бомба», которую также называют «Большим Иваном».

Комментируя ситуацию вокруг КНДР, Келли сказал, что США окажется «под серьезной угрозой», как только у Пхеньяна появится ракета с ядерным зарядом, способная долететь до США.

«Я думаю, (президент США Дональд) Трамп займется этим по-настоящему до начала своего второго президентского срока», - заявил он.

https://vz.ru/news/2017/4/23/867496.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 24.04.2017 в 15:02:50   # 598381
Он ещё первый срок не отмотал, а ему уже второй пророчат?
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  AWP 24.04.2017 в 15:04:24   # 598383
Я конечно понимаю что США крутая страна. Но по вооружению она остает отправлено России на много.И все понимают что если начнут в друг друга палить ракетами с ядерным зарядом, там уже пофигу защищаться или нет. Все равно всему пипец настанет
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  332-712 24.04.2017 в 15:04:48   # 598385
это и называется "паритет". когда у двоих соперников есть оружие, они относительно мирно "соседствуют"...
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  РусланY 24.04.2017 в 15:12:18   # 598389
Это как:
Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.
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  Стрельцов 24.04.2017 в 15:29:34   # 598404
а че тогда на рожон лезут ?? непонятно
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  Антибиотик 24.04.2017 в 15:31:37   # 598405
Цитата: РусланY от 24.04.2017 15:12:18
Это как:
Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.


Ну так то, травмат посерьезней газового баллончика будет
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  ustbe 24.04.2017 в 15:58:10   # 598414
332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых.
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  ustbe 24.04.2017 в 15:59:44   # 598415
Было бы у меня ядерное оружие,я в золоте купался бы!
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  Ал 24.04.2017 в 16:00:38   # 598416
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:59:44
Было бы у меня ядерное оружие,я в золоте купался бы!

Как Северная Корея?
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  Ал 24.04.2017 в 16:02:19   # 598418
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:58:10
Паритет в чистом виде необязателен - для охлаждения пыла достаточно встречной угрозы нанесения неприемлемого ущерба...
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  Даригер Ватс 24.04.2017 в 16:07:34   # 598423
3 Мировая откинет цивилизацию на пару тысячелетий назад. 4 мировая будет на камнях и палках
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  332-712 24.04.2017 в 16:10:09   # 598425
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:58:10
332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых.


в прямоугольниках про это пишут. если чо...
Quote:
Паритет (от лат. paritas — равенство) — равенство двух или более сторон взаимоотношений по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и обязанностей и т.д.

Слово является частью терминов:

Паритет покупательной способности — формулировка закона единой цены на международных рынках.
Ядерный паритет — геополитическое состояние, при котором стороны обладают сравнимыми потенциалами ядерного оружия.
Паритет — синоним контроля чётности в компьютерных технологиях.

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  ustbe 24.04.2017 в 16:12:12   # 598427
Ал, Quote:
Как Северная Корея?

это я так образно говорю.Корейцы просто блефовать умеют или она еще не готово.
А эта новость понравится,тем кто считает что есть некий паритет.
Quote:
Банк JPMorgan Chase заморозил депозит разработчика российских атомных лодок

https://lenta.ru/news/2017/04/24/rubin/
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