Власти США признали неспособность защититься от российского ядерного удара

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danilov 24 Апреля 2017 в 14:59:08
По его словам, есть страны, у которых «много ядерного оружия», поэтому защититься от него не получится, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Британская газета Daily Star в контексте дискуссии вокруг применения США «матери всех бомб» против террористической организации «Исламское государство» опубликовала статью, в которой напомнила, что у России есть разработанная еще в советские времена «Царь-бомба», которую также называют «Большим Иваном».
Комментируя ситуацию вокруг КНДР, Келли сказал, что США окажется «под серьезной угрозой», как только у Пхеньяна появится ракета с ядерным зарядом, способная долететь до США.
«Я думаю, (президент США Дональд) Трамп займется этим по-настоящему до начала своего второго президентского срока», - заявил он.
https://vz.ru/news/2017/4/23/867496.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.
Антибиотик 24.04.2017 в 15:31:37 # 598405
Цитата: РусланY от 24.04.2017 15:12:18
Это как:
Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.
Это как:
Жена: Купил муж мне газовый балончик, а себе травмат. Теперь боимся друг с другом ругаться.
Ну так то, травмат посерьезней газового баллончика будет
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:59:44
Было бы у меня ядерное оружие,я в золоте купался бы!
Было бы у меня ядерное оружие,я в золоте купался бы!
Как Северная Корея?
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:58:10Паритет в чистом виде необязателен - для охлаждения пыла достаточно встречной угрозы нанесения неприемлемого ущерба...
Даригер Ватс 24.04.2017 в 16:07:34 # 598423
Цитата: ustbe от 24.04.2017 15:58:10
332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых.
332-712,какой нафиг паритет между Россией и США?В окно посмотри и поплачь!Ядерным оружием нельзя пользоватся по соображениям "совести",а вот экономически воздействовать никто не запрещает,что и делает США.А так ядерное оружие страшилки для взрослых.
в прямоугольниках про это пишут. если чо...
Quote:
Паритет (от лат. paritas — равенство) — равенство двух или более сторон взаимоотношений по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и обязанностей и т.д.
Слово является частью терминов:
Паритет покупательной способности — формулировка закона единой цены на международных рынках.
Ядерный паритет — геополитическое состояние, при котором стороны обладают сравнимыми потенциалами ядерного оружия.
Паритет — синоним контроля чётности в компьютерных технологиях.
Слово является частью терминов:
Паритет покупательной способности — формулировка закона единой цены на международных рынках.
Ядерный паритет — геополитическое состояние, при котором стороны обладают сравнимыми потенциалами ядерного оружия.
Паритет — синоним контроля чётности в компьютерных технологиях.
Как Северная Корея?
это я так образно говорю.Корейцы просто блефовать умеют или она еще не готово.
А эта новость понравится,тем кто считает что есть некий паритет.
Quote:
Банк JPMorgan Chase заморозил депозит разработчика российских атомных лодок
https://lenta.ru/news/2017/04/24/rubin/