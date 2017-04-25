Великобритания заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар

"Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим , что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".

По мне так в первую очередь расстреливать всех кто держит ральчик на кнопке.

Владимир Путин рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран.

Российский президент рассказал об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину", показанном в воскресенье телеканалом "Россия 1". Фильм приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма.