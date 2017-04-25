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Империя зла
Великобритания заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар
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danilov 25 Апреля 2017 в 09:40:19
Великобритания готова нанести ядерный удар в "наиболее экстремальных обстоятельствах". Такое заявление сделал министр обороны Соединенного королевства Майкл Фэллон в интервью ВВС Four, передает РИА Новости.

По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident как превентивную меру, даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.

При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание Independent.

Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 300 километров.

В конце марта в ООН начались переговоры по разработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Ядерные державы отказались принимать в них участие. В частности, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил: "Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".

При этом Райкрофт отметил, что после пика холодной войны ядерный арсенал Великобритании сократился более чем в два раза.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 25.04.2017 в 10:09:52   # 598647
Quote:
"Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".


Вот вот.. А от РФ чего-то ещё требуют..
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  alpha_portal 25.04.2017 в 10:14:21   # 598651
Короли устроят разборки между собой, а погибнут люди. Сами же буду сидеть в бункерах. По мне так в первую очередь расстреливать всех кто держит ральчик на кнопке.
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  Лысый 25.04.2017 в 10:31:51   # 598655
Quote:
По мне так в первую очередь расстреливать всех кто держит ральчик на кнопке.


Quote:
Владимир Путин рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран.
Российский президент рассказал об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину", показанном в воскресенье телеканалом "Россия 1". Фильм приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма.

http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/03/150315_ru_s_putin_documentary_crimea
Предлагаешь ВВХ к стенке?
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  vladtr 25.04.2017 в 11:00:01   # 598658
Quote:
Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident как превентивную меру, даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару
Щас, не подвергнется... Накроют сразу все объекты.
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  Ал 25.04.2017 в 11:07:20   # 598659
Цитата: Лысый от 25.04.2017 10:31:51

Quote:
в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран

Военной доктриной РФ интересовался?

А Тереза предлагает превентивный удар, несмотря на обстоятельство, что Британию как островное государство относительно небольшой площади при ответном ударе гораздо проще накрыть. Сомневаюсь, что рассчитывает нападать в одиночку.
Причем навряд-ли ее Северная Корея волнует...
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  Сладкая Вата 25.04.2017 в 11:17:31   # 598662
Цитата: alpha_portal от 25.04.2017 10:14:21
Короли устроят разборки между собой, а погибнут люди. Сами же буду сидеть в бункерах. По мне так в первую очередь расстреливать всех кто держит ральчик на кнопке.


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