Великобритания заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар
danilov 25 Апреля 2017 в 09:40:19
Великобритания готова нанести ядерный удар в "наиболее экстремальных обстоятельствах". Такое заявление сделал министр обороны Соединенного королевства Майкл Фэллон в интервью ВВС Four, передает РИА Новости.
По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident как превентивную меру, даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.
При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.
Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание Independent.
Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 300 километров.
В конце марта в ООН начались переговоры по разработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Ядерные державы отказались принимать в них участие. В частности, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил: "Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".
При этом Райкрофт отметил, что после пика холодной войны ядерный арсенал Великобритании сократился более чем в два раза.