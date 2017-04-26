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Империя зла
США сократит финансовую помощь Украине на 70%
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danilov 26 Апреля 2017 в 10:37:46
Вашингтон, 25 апреля. Власти США в 2018 году намерены сократить расходы на финансовую помощь Украине на 70%. Об этом со ссылкой на проект бюджета сообщает Foreign Policy.

По данным издания, в 2018 году Украина может рассчитывать лишь на 177 млн долларов вместо предполагаемых ранее 570 миллионов. Также планируется сокращение помощи другим развивающимся странам.

Ранее об уменьшении финансовой помощи Украине сообщала Газета.ru. По данным издания, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк предупредил, что будет сокращен бюджет на предоставление международной помощи и в частности на помощь Украине

https://riafan.ru/732668-ssha-sokratit-finansovuyu-pomoshch-ukraine-na-70-smi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 26.04.2017 в 10:47:17   # 598920
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.
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  einer 26.04.2017 в 10:50:56   # 598924
Цитата: kkafp от 26.04.2017 10:47:17
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.

Для страны да, а для пары людей этой страны - хорошая прибавочка к их личному бюджету
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  Вялый укроп 26.04.2017 в 11:04:58   # 598929
Зрада чи перемога?
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  андремас 26.04.2017 в 11:34:28   # 598935
Для РК вообще закрыли, на 100%.
Речь идёт о фин помощи по линии USAID.
И да, это пока проект бюджета.
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  NBE 26.04.2017 в 11:54:33   # 598942
Цитата: андремас от 26.04.2017 11:34:28
Для РК вообще закрыли, на 100%.
Речь идёт о фин помощи по линии USAID.
И да, это пока проект бюджета.

Хорошо если сократят на 100%, у нас будет поспокойнее...
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  Мясников 26.04.2017 в 11:59:11   # 598944
цього не може бути



може
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  старик 26.04.2017 в 12:22:14   # 598951
Quote:
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.
Такие деньги до Украины даже не доедут!
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  Skype 26.04.2017 в 13:03:06   # 598962
нет денег, нет войны
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