США сократит финансовую помощь Украине на 70%

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danilov 26 Апреля 2017 в 10:37:46
По данным издания, в 2018 году Украина может рассчитывать лишь на 177 млн долларов вместо предполагаемых ранее 570 миллионов. Также планируется сокращение помощи другим развивающимся странам.
Ранее об уменьшении финансовой помощи Украине сообщала Газета.ru. По данным издания, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк предупредил, что будет сокращен бюджет на предоставление международной помощи и в частности на помощь Украине
https://riafan.ru/732668-ssha-sokratit-finansovuyu-pomoshch-ukraine-na-70-smi
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Цитата: kkafp от 26.04.2017 10:47:17
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.
Для страны да, а для пары людей этой страны - хорошая прибавочка к их личному бюджету
Вялый укроп 26.04.2017 в 11:04:58 # 598929
Речь идёт о фин помощи по линии USAID.
И да, это пока проект бюджета.
Цитата: андремас от 26.04.2017 11:34:28
Для РК вообще закрыли, на 100%.
Речь идёт о фин помощи по линии USAID.
И да, это пока проект бюджета.
Для РК вообще закрыли, на 100%.
Речь идёт о фин помощи по линии USAID.
И да, это пока проект бюджета.
Хорошо если сократят на 100%, у нас будет поспокойнее...
може
Что 570, что 177 млн. долларов для такой страны как Украина крохи.Такие деньги до Украины даже не доедут!