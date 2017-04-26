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Империя зла
Лавров о современной международной политике: никаких правил больше нет
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danilov 26 Апреля 2017 в 10:40:12
В настоящее время ситуация в международной политике сложнее, чем во времена холодной войны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналу Esquire.
«Безусловно, жёстче сейчас… Тогда существовали две империи — Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По словам министра, даже публичная риторика в тот период была мягче.

«Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — отметил глава российского МИД.

https://russian.rt.com/russia/news/382402-lavrov-o-sovremennoi-mezhdunarodnoi-politike
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.04.2017 в 12:23:42   # 598952
Есть одно правило: бей первым!
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  Типчик 26.04.2017 в 13:14:27   # 598970
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  KAN13 26.04.2017 в 13:23:08   # 598975

Да , раньше улица была правильной .
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