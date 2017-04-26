Лавров о современной международной политике: никаких правил больше нет

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danilov 26 Апреля 2017 в 10:40:12
«Безусловно, жёстче сейчас… Тогда существовали две империи — Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По словам министра, даже публичная риторика в тот период была мягче.
«Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — отметил глава российского МИД.
https://russian.rt.com/russia/news/382402-lavrov-o-sovremennoi-mezhdunarodnoi-politike
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Цитата: старик от 26.04.2017 12:23:42
Есть одно правило: бей первым!
Есть одно правило: бей первым!
Да , раньше улица была правильной .