США осудили военные действия Турции в Ираке и Сирии

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danilov 26 Апреля 2017 в 10:42:10
«Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против «Исламского государства», — сказал он.
Тонер отметил, что действия Анкары привели к гибели партнеров международной коалиции по борьбе с ИГ, включая участников курдского ополчения-пешмерги.
По словам официального представителя Госдепа, все военные действия на территории Ирака «должны уважать суверенитет Ирака».
Ранее Анкара заявила о ликвидации порядка 70 боевиков в иракском Синджаре, а также на севере Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России
РИА «Новости»
Комментарии, по рейтингу, по дате
По словам официального представителя Госдепа, все военные действия на территории Ирака «должны уважать суверенитет Ирака».А суверенитет Сирии можно не учитывать.