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Империя зла
США осудили военные действия Турции в Ираке и Сирии
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danilov 26 Апреля 2017 в 10:42:10
Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил об обеспокоенности Вашингтона военными действиями Турции на территории Сирии и Ирака, передает РИА «Новости».

«Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против «Исламского государства», — сказал он.

Тонер отметил, что действия Анкары привели к гибели партнеров международной коалиции по борьбе с ИГ, включая участников курдского ополчения-пешмерги.

По словам официального представителя Госдепа, все военные действия на территории Ирака «должны уважать суверенитет Ирака».

Ранее Анкара заявила о ликвидации порядка 70 боевиков в иракском Синджаре, а также на севере Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

РИА «Новости»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 26.04.2017 в 11:28:00   # 598932
Двуличные ублюдки
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  старик 26.04.2017 в 12:27:06   # 598955
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По словам официального представителя Госдепа, все военные действия на территории Ирака «должны уважать суверенитет Ирака».
А суверенитет Сирии можно не учитывать.
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