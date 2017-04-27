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Империя зла
Саудовская Аравия вошла в комиссию ООН по правам женщин
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Гость 27 Апреля 2017 в 10:08:18
Саудовскую Аравию выбрали в качестве члена комиссии ООН по правам женщин, что вызвало широкую критику со стороны правозащитников. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что королевство стало одной из 45 стран в составе комиссии, целью которой является «поощрение прав женщин и формирование глобальных стандартов в вопросах гендерного равенства и расширения возможностей женщин».

Хилел Ньюер, один из правозащитников при ООН, раскритиковал подобное решение, сравнив его с тем, как «сделать главного поджигателя ответственным за пожарную безопасность».

«Каждая саудовская женщина должна иметь опекуна мужского пола, который будет принимать за нее все решения от рождения и до смерти. Там даже запрещено женщинам водить машину», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии первый совет женщин прошел «без женщин».

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/04/24/n_9963401.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 27.04.2017 в 10:32:11   # 599195
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  Байконыр 27.04.2017 в 10:50:32   # 599202
Коротко можно описать так- поставили волка охранять овец
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  Сладкая Вата 27.04.2017 в 10:50:45   # 599203
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