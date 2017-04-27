Саудовская Аравия вошла в комиссию ООН по правам женщин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 27 Апреля 2017 в 10:08:18
Отмечается, что королевство стало одной из 45 стран в составе комиссии, целью которой является «поощрение прав женщин и формирование глобальных стандартов в вопросах гендерного равенства и расширения возможностей женщин».
Хилел Ньюер, один из правозащитников при ООН, раскритиковал подобное решение, сравнив его с тем, как «сделать главного поджигателя ответственным за пожарную безопасность».
«Каждая саудовская женщина должна иметь опекуна мужского пола, который будет принимать за нее все решения от рождения и до смерти. Там даже запрещено женщинам водить машину», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии первый совет женщин прошел «без женщин».
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/04/24/n_9963401.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 27.04.2017 в 10:50:45 # 599203