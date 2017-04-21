За добрые дела надо платить

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danilov 27 Апреля 2017 в 11:03:53
Эти люди хотели просто помочь тем, кто искал в Германии защиту от войн, преследований и дискриминации. Именно поэтому очень многие немцы в последние полтора года сделали приглашения для родственников беженцев, уже прибывших в ФРГ. Процедура достаточно простая: приглашающий подписывает официальный документ о том, что берёт на себя все финансовые расходы, связанные с обеспечением жильём и питанием приглашаемых (Verpflichtungserklärung, в просторечии документ называется приглашением). В среднем сумма составляла около 800 евро на человека. При этом расходы на больничную страховку брали бы на себя земельные власти. После того как прибывшие в ФРГ члены семей беженцев получали соответствующий правовой статус, то есть официальное разрешение на пребывание, поручительство должно было автоматически заканчиваться. Во всяком случае так обещали местные власти. На деле же всё оказалось по-другому.
Абсолютно неожиданно выяснилось, что поручители должны и дальше финансово поддерживать беженцев, если те получают социальные выплаты от государства! «Ни о каком прекращении поручительства здесь не может быть и речи», – так считают в Федеральном министерстве труда, ссылаясь на действующее законодательство. Понятно, что вызвавшиеся помочь беженцам люди находятся в шоке. Ведь на них сейчас возложили огромные финансовые обязательства.
Например, согласно данным, приводимым членом городской администрации гессенского города Гисен Клауса-Дитера Гроте (Klaus-Dieter Grothe), за семью сирийских беженцев из четырёх человек один из поручителей вынужден заплатить 13 тысяч евро. А если члены семьи не смогут найти работу, эта сумма вырастает уже до 52 тысяч! Во всяком случае, такие счета высылают поручителям гессенские социальные ведомства и отделения Агентства по труду. «Многие поручители теперь находятся на грани банкротства, так как не знают, где взять столько денег», – возмущается «зелёный» политик, который сам давал финансовые гарантии за семью беженцев из Сирии.
В Министерстве внутренних дел Гессена, в свою очередь, сейчас лишь разводят руками, ссылаясь на закон, сам смысл слова Verpflichtungserklärung (дословно – «заявление о перенятии обязательств») и говоря о соответствующем указании из Федерального министерства по труду, которому и подчиняются «джоб-центры». При этом, правда, в МВД признают, что местные гессенские чиновники исходили из «другого правового понимания» этой ситуации.
Между тем, на сторону Министерства труда, возглавляемого представительницей СДПГ Андреей Налес (Andrea Nahles), встала и судебная власть. Недавнее решение Федерального административного суда в Лейпциге позволяет властям предъявлять финансовые требования к поручителям беженцев, находящихся на обеспечении государства. Теперь чувствующие себя обманутыми жители Германии, которые искренне хотели помочь нуждающимся людям, вынуждены обращаться в суды высшей инстанции. Однако похоже, что исход судебных разбирательств не могут предсказать даже опытные правоведы.
Вальдемар Серов
№ 16, 2017. Дата публикации: 21.04.2017
http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=20437&Itemid=13
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Сладкая Вата 27.04.2017 в 11:22:48 # 599221