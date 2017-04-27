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Империя зла
Генштаб РФ: США имеют возможность для скрытного ракетно-ядерного удара
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danilov 27 Апреля 2017 в 11:12:04
Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создаёт возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом сказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует Познихира РИА Новости.

Ранее в Генштабе России заявили, что создаваемая США система ПРО провоцирует новую гонку вооружений.

Кроме того, военный эксперт Михаил Ходаренок в разговоре с НСН усомнился в возможности диалога между Россией и США по проблемам ПРО.

https://ru.rt.com/87il
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  Пермяк 27.04.2017 в 11:16:58   # 599216
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