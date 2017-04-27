Генштаб РФ: США имеют возможность для скрытного ракетно-ядерного удара

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danilov 27 Апреля 2017 в 11:12:04
«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует Познихира РИА Новости.
Ранее в Генштабе России заявили, что создаваемая США система ПРО провоцирует новую гонку вооружений.
Кроме того, военный эксперт Михаил Ходаренок в разговоре с НСН усомнился в возможности диалога между Россией и США по проблемам ПРО.
https://ru.rt.com/87il