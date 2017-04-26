Хакеры против ДАИШовцев

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danilov 27 Апреля 2017 в 16:05:42
По словам хакера, которому экстремисты угрожают отрубить голову, он выискивал профили боевиков на протяжении полутора лет. Взломать их он решил после теракта в гей-баре Pulse в Орландо, в результате которого погибло 49 человек.
«Они хотят убить меня. И это хорошо, потому что если они сосредоточатся на мне, то не будут делать ничего другого», — уверен WauchalaGhost.
Он также отметил, что в среднем тратил на взлом аккаунта члена ИГ около 60 секунд, поскольку у большинства экстремистов «технические навыки как у 10-летнего ребенка».
В заключение WauchalaGhost подчеркнул, что он и его команда не используют гей-порно, чтобы оскорбить мусульман. «Наши действия направлены только против джихадистов. Многие из наших [хакеров] тоже мусульмане, и мы уважаем все религии, которые не забирают невинные жизни», — подытожил он.
https://m.lenta.ru/news/2017/04/26/isishacked/?utm_source=lentatw&utm_medium=social&utm_campaign=haker-zalil-gey-porno-na-stranitsy-soten
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