Захарова потребовала от американской ведущей выбирать выражения

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danilov 28 Апреля 2017 в 12:05:00
«Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?» – поинтересовалась Захарова, когда ведущая передачи Кэти Курик представила гостью и как бы само собой назвала госстрой в России режимом.
«А какое слово вы бы предпочли?» – спросила в ответ Курик, передает ТАСС.
«Меня интересовала ваша мотивировка. Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия», – подчеркнула Захарова.
http://tass.ru/
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bozon house 28.04.2017 в 12:07:34 # 599571