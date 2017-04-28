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Империя зла
Захарова потребовала от американской ведущей выбирать выражения
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danilov 28 Апреля 2017 в 12:05:00
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала бравшую у нее интервью американскую ведущую интернет-портала Yahoo Global News, назвавшую государственный строй в России режимом.

«Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?» – поинтересовалась Захарова, когда ведущая передачи Кэти Курик представила гостью и как бы само собой назвала госстрой в России режимом.

«А какое слово вы бы предпочли?» – спросила в ответ Курик, передает ТАСС.

«Меня интересовала ваша мотивировка. Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия», – подчеркнула Захарова.

http://tass.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 28.04.2017 в 12:07:34   # 599571
Режим Трампа уважает только режимных журналистов.
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  wde 28.04.2017 в 12:25:41   # 599588
бл#дь, ну кажется даже пропутинцы признают это режимом (оговариваясь "необходимый стране")
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  SVOY 28.04.2017 в 12:45:52   # 599601
Строгим режимом нужно называть
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  КЕДЫ 28.04.2017 в 13:28:38   # 599628
Хабалка.
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