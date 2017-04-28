Имама московской мечети приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма

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danilov 28 Апреля 2017 в 22:03:25
Судья признал Велитова виновным и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Велитов был взят под стражу в зале суда, передает РИА «Новости».
Напомним, председателя благотворительного общества «Хиляль» Махмуда Велитова задержали летом прошлого года. В марте 2017 года дело было передано в суд.
По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов в одной из мечетей Москвы произнес речь, «оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Это первый случай в России, когда столь известного представителя исламского духовенства привлекают к суду по подобным обвинениям.
https://vz.ru/news/2017/4/28/868305.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рыба гниёт с головы. Ничто не должно быть оправдано
Что приносит смуту. Вроде нормально живём . несмотря на проблемы.
Суд решил на этот раз я его поддерживаю.