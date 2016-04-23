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Империя зла
Колбасный геноцид
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danilov 29 Апреля 2017 в 14:08:57
За время немецкой оккупации Польша потеряла шесть миллионов человек. Примерно 20 процентов своего населения. Фактически имел место геноцид польского народа. Немецкий губернатор оккупированной Польши любил повторять, что его задача - пустить всех поляков на фарш. По сути имел место геноцид польского народа. Неприкрытый. Потом пришли советские солдаты. В адских боях, ценой жизни шестисот тысяч советских воинов, Польша была освобождена. Теперь это называют не освобождением, а "советской оккупацией". У меня простой вопрос - а сколько поляков погибло в результате этой "советской оккупации"? Да наверное столько же, сколько погибло бы, будь Польша свободной. По сути, если упростить, самое главное преступление советского режима в Польше заключается в том, что в магазинах не было достаточного количества сортов колбасы. Такой вот колбасный геноцид. Шесть миллионов погибших и колбаса. Германия друг, а Россия - лютый враг. Не ищите тут логики. Ненависть в логике не нуждается.
Голос Мордора
23 апреля 2016 г.
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  Nekrun 29.04.2017 в 14:22:55   # 599809
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  Софруджу 29.04.2017 в 17:46:08   # 599832
Когда я был в Польше и общался там с людьми (правда, завязанными на русский язык и русскую культуру по образованию и роду своей деятельности), ничего подобного я не видел и не слышал в отношении Советского Союза и советского солдата.
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  андремас 29.04.2017 в 17:53:28   # 599833
А я общался с немцем, о поляках говорили.
Немец выражал своё полное презрение к этой нации и в числе прочего говорил такие вещи.
Чтобы поляки тебя уважали, надо их гнобить и давать им лизать сапоги. Тогда они будут тебя уважать, а русские поступали с ними неправильно и теперь мы видим кто в этой ситуации прав.
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  Рамзес 29.04.2017 в 18:12:12   # 599835
Вот именно надо было не освобождать а завоевывать и гнобить, через время все перевернули.Так и бывши республики СССр все забыли.
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