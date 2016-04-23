danilov 29 Апреля 2017 в 14:08:57
За время немецкой оккупации Польша потеряла шесть миллионов человек. Примерно 20 процентов своего населения. Фактически имел место геноцид польского народа. Немецкий губернатор оккупированной Польши любил повторять, что его задача - пустить всех поляков на фарш. По сути имел место геноцид польского народа. Неприкрытый. Потом пришли советские солдаты. В адских боях, ценой жизни шестисот тысяч советских воинов, Польша была освобождена. Теперь это называют не освобождением, а "советской оккупацией". У меня простой вопрос - а сколько поляков погибло в результате этой "советской оккупации"? Да наверное столько же, сколько погибло бы, будь Польша свободной. По сути, если упростить, самое главное преступление советского режима в Польше заключается в том, что в магазинах не было достаточного количества сортов колбасы. Такой вот колбасный геноцид. Шесть миллионов погибших и колбаса. Германия друг, а Россия - лютый враг. Не ищите тут логики. Ненависть в логике не нуждается.
Голос Мордора
23 апреля 2016 г.