Экс.советник президента США: Не заставляйте Путина и Си сжигать Америку!

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danilov 29 Апреля 2017 в 21:50:18
Стало стыдно быть американцем. Наша страна имеет четырёх подряд президентов военных преступников.
Клинтон - натовские бомбёжки Югославии.
Буш - вторжение в Афганистан и Ирак, воздушные атаки территории Пакистана и Йемена.
Обама - использовал НАТО для уничтожения Ливии и направил наёмников для разрушения Сирии.
Трамп - атаковал Сирию, став военным преступников в самом начале правления.
Наряду с европейскими, канадскими и австралийскими вассалами Вашингтона, в этих военных преступлениях принимала участие ООН. Возможно, вместе с ЕС, США, Австралией и Канадой, к трибуналу по военным преступлениям должна быть привлечена и ООН.
Западная цивилизация, если это цивилизация вообще, является величайшим актором военных преступлений в истории человечества.
Эти военные преступления, совершённые четырьмя президентами США, привели к гибели и ранениям миллионов гражданских лиц. Миллионы обездоленных беженцев которые прибыли в Европу, Британию, США, Канаду и Австралию принесли с собой проблемы.
Уделим внимание бесконечному неоправданному насилию полиции в отношении граждан США. Полиция совершает больше убийств чем кто-либо другой и в отличие от банд наркоторговцев, которые борются друг с другом за территорию, полицейское насилие имеет одну причину - любовь к насилию.
Насилие это Америка. Америка это насилие. Слабоумные либералы винят владельцев оружия, но источником насилия всегда является правительство. Именно поэтому отцы-основатели дали нам Вторую поправку. Это не владельцы оружия полностью или частично уничтожили восемь стран. Это вооружённое за счёт налогоплательщиков правительство США творит насилие.
Начиная с дебила Клинтона, каждое правительство США нарушило или вышло из соглашений с Россией, которые были направлены на снижение напряжённости и риска термоядерной войны. Вашингтон ложью объяснял свои агрессивные действия по отношению к России, такой как - ПРО на границе России нужна чтобы защитить Европу от (несуществующих) иранских ядерных МБР.
Режим Обамы продолжил лгать.
Знаете ли вы, что Россия настолько сильна, а АНБ и ЦРУ так слабы и беспомощны, что Россия может определить исход выборов в США? Наверняка вы слышали, по крайней мере тысячу раз, что Россия вторглась на Украину (марионетка Вашингтона до сих пор сидит в Киеве)?
Не нужно иметь коэффициент интеллекта выше 90 чтобы понять, если бы Россия вторглась на Украину, её бы уже не было. Знаете ли вы, что президент России, который согласно мировым опросам является самым уважаемым лидером в мире, по мнению Хиллари Клинтон - "новый Гитлер"?
Теперь у нас есть позорный трамповский директор ЦРУ Майк Помпео, возможно, это самый тупой человек в Америке. Здесь мы имеем идиота высшей степени. Этот дебил обвинил Джулиана Ассанжа в связи с диктаторами, он якобы с помощью России подрывает безопасность американской гегемонии. Всё потому, что Викиликс публикует материалы из официальных источников, которые раскрывают преступное поведение правительства США. Викиликс не крадёт документы, они поступают от информаторов уставших терпеть безнравственность и ложь правительства США.
Что нам делать, что миру делать, когда мы имеем таких полных идиотов как директор ЦРУ, президент США, советник по национальной безопасности, министр обороны, госсекретарь, посол США в ООН, редакторы New York Times, Washington Post, CNN, NPR, MSNBC?
Китай или Россия способны уничтожить США. Вместе они могут сделать Северную Америку непригодной для жизни до конца времён. Почему вашингтонские идиоты провоцируют мощные ядерные державы? Ответ: Вашингтон это сборище дебилов, которые находятся за пределами реальности. Когда Сатана 2 (прим. МБР "Сармат") прилетит в Вашингтон, самая большая группа недоумков прекратит свое существование.
Мир вздохнет с облегчением.
http://www.politonline.ru/provocation/22890066.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 29.04.2017 в 22:01:13 # 599898
bozon house 29.04.2017 в 22:07:08 # 599901
Цитата: русо от 29.04.2017 22:05:25Кто понял? Господин Крейг Робертс?
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.
Цитата: bozon house от 29.04.2017 22:07:08главное начало понимания есть.
Цитата: русо от 29.04.2017 22:05:25Кто понял? Господин Крейг Робертс?
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.
bozon house 29.04.2017 в 22:41:49 # 599914
Цитата: русо от 29.04.2017 22:29:59Все эксы пишут одно и тоже. не интересно это.
Цитата: bozon house от 29.04.2017 22:07:08главное начало понимания есть.
Цитата: русо от 29.04.2017 22:05:25Кто понял? Господин Крейг Робертс?
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.
Наконец-то поняли что ВЕРХУШКА США ЭТО ПАРАЗИТЫ КОТОРЫЕ ВСЕМУ МИРУ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ. ВЕЗДЕ СВОЙ НОС СУЮТ.