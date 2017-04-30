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Империя зла
Глава МИД Германии: Семья Трампа ведёт себя как королевская
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danilov 30 Апреля 2017 в 12:17:01
Зигмар Габриэль заявил, что считает назначение Иванки Трамп на должность советника в Белом доме "кумовством".
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что президент США Дональд Трамп и его родственники ведут себя как члены королевской семьи. Слова политика приводит британский таблоид The Telegraph.

— Есть вещи, которые мне странно видеть, например, визит его дочери в Германию, который был подан почти как cобытие мирового уровня, — отметил Габриэль.

Так политик прокомментировал визит дочери американского президента на саммит "женской двадцатки" в Берлине. Там она выступила с речью, за которую её освистали. Само назначение Иванки Трамп на должность в Белом доме Габриэль называет кумовством, которое было бы невозможно в Германии.

— Меня всегда беспокоит, когда члены семьи, которые никогда не избирались, неожиданно появляются в качестве официальных государственных представителей и их воспринимают почти так же, как членов королевской семьи, — резюмировал Зигмар Габриэль.

life.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 30.04.2017 в 13:55:20   # 600019
Сучары, сами потакаете им, а потом ноете.
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  Бахыт15 30.04.2017 в 15:05:38   # 600024
59 томагавков час прилетят в Гирманю
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