Глава МИД Германии: Семья Трампа ведёт себя как королевская

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danilov 30 Апреля 2017 в 12:17:01
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что президент США Дональд Трамп и его родственники ведут себя как члены королевской семьи. Слова политика приводит британский таблоид The Telegraph.
— Есть вещи, которые мне странно видеть, например, визит его дочери в Германию, который был подан почти как cобытие мирового уровня, — отметил Габриэль.
Так политик прокомментировал визит дочери американского президента на саммит "женской двадцатки" в Берлине. Там она выступила с речью, за которую её освистали. Само назначение Иванки Трамп на должность в Белом доме Габриэль называет кумовством, которое было бы невозможно в Германии.
— Меня всегда беспокоит, когда члены семьи, которые никогда не избирались, неожиданно появляются в качестве официальных государственных представителей и их воспринимают почти так же, как членов королевской семьи, — резюмировал Зигмар Габриэль.
life.ru