Беженец недоволен, что немцы не убирают за ним мусор

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danilov 30 Апреля 2017 в 20:43:00
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Cидит Али на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется фея и говорит:
- Я социалистическая социальная либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания!
- Посмотри, какая у меня дырка во рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы!
Не успел Али произнести эти слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных иностранцев, и его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой.
- Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам, а также по родителям, братьям и сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле, и чтобы денег всегда много было!
Не успел Али договорить, как оказался в прекрасной вилле! На столе - текст закона о воссоединении семей для социальных иностранцев, а также банковские распечатки со сведениями о поступивших пособиях. Дом полностью меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с законом о помощи в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев.
Счастливый Али просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь одно желание еще осталось. И он попросил:
- Хочу стать настоящим немцем. Не только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, и чтоб меня звали Фриц Шульц!
Не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и плюющим на землю сквозь дырку в зубах.
- Что случилось? - спросил он у феи.
- Как не стыдно, господин Шульц, клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите и ищите работу!