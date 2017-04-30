Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Беженец недоволен, что немцы не убирают за ним мусор
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Апреля 2017 в 20:43:00
На видео сирийский беженец показывает мусор на кухне общежития для беженцев, жалуется, что немцы должны убираться за беженцами на кухне, считает, что беженцам уделяют недостаточно внимания и трет комментарии, где народ возмущается и говорит, что беженцы должны убирать за собой сами.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  mika 30.04.2017 в 21:24:33   # 600037
Популярный анекдот в Германии:
Cидит Али на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется фея и говорит:

- Я социалистическая социальная либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания!

- Посмотри, какая у меня дырка во рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы!

Не успел Али произнести эти слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных иностранцев, и его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой.

- Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам, а также по родителям, братьям и сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле, и чтобы денег всегда много было!

Не успел Али договорить, как оказался в прекрасной вилле! На столе - текст закона о воссоединении семей для социальных иностранцев, а также банковские распечатки со сведениями о поступивших пособиях. Дом полностью меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с законом о помощи в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев.

Счастливый Али просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь одно желание еще осталось. И он попросил:

- Хочу стать настоящим немцем. Не только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, и чтоб меня звали Фриц Шульц!

Не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и плюющим на землю сквозь дырку в зубах.

- Что случилось? - спросил он у феи.

- Как не стыдно, господин Шульц, клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите и ищите работу!
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь