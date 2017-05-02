Министр торговли США: Удар по Сирии был развлечением после ужина

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GoodZone 02 Мая 2017 в 16:17:35
Министр торговли отметил, что за такое «развлечение» Трампу даже не пришлось ничего платить, передает ТАСС.
«После того как принесли десерт, президент сказал господину Си (Цзиньпину), что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было вместо развлечения после ужина», – заявил Росс.
Он обратил внимание, что «президенту ничего не стоило устроить такое развлечение».
Напомним, США бездоказательно обвинили власти Сирии в химической атаке в Идлибе 4 апреля и 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе сирийских ВВС в провинции Хомс. Удар не причинил большого ущерба объекту, однако погибли люди. Приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Мар-а-Лаго».
https://vz.ru/news/2017/5/2/868575.html
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