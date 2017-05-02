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Империя зла
Министр торговли США: Удар по Сирии был развлечением после ужина
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GoodZone 02 Мая 2017 в 16:17:35
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара во время подачи десерта на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином, обстрел авиабазы послужил «развлечением после ужина», заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Министр торговли отметил, что за такое «развлечение» Трампу даже не пришлось ничего платить, передает ТАСС.
«После того как принесли десерт, президент сказал господину Си (Цзиньпину), что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было вместо развлечения после ужина», – заявил Росс.

Он обратил внимание, что «президенту ничего не стоило устроить такое развлечение».

Напомним, США бездоказательно обвинили власти Сирии в химической атаке в Идлибе 4 апреля и 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе сирийских ВВС в провинции Хомс. Удар не причинил большого ущерба объекту, однако погибли люди. Приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Мар-а-Лаго».

https://vz.ru/news/2017/5/2/868575.html
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