В Сирии убит один из лидеров узбекских боевиков

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едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:56:04
По словам представителей группировок боевиков в Сирии, 43-летний Шейх Салахуддин был застрелен одним из членов возглавляемого им отряда в минувший четверг, 27 апреля, в мечети в городе Идлиб во время совершения вечерней молитвы. Кроме него были убиты еще трое боевиков, двое получили ранения.
В тот же день подозреваемый был объявлен в розыск, объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона сирийских фунтов (около 4700 долларов США) за информацию о его местонахождении. Во второй половине дня 28 апреля сообщалось о том, что убийца Шейха Салахуддина был пойман.
Запрещенная в ряде стран террористическая группировка «Исламское государство» («ИГ») распространила заявление, в котором говорится, что убийство Шейха Салахуддина было запланировано и осуществлено боевиками группировки «Хурасан», которое считается крылом «ИГ», состоящим в основном из боевиков из стран Центральной Азии.
Акмаль Джурабаев – это настоящее имя убитого главаря Шейха Салахуддина. Он родился и вырос в городе Наманган, который расположен в Ферганской долине Узбекистана.
http://nuz.uz/antiterror/22753-v-sirii-ubit-glavar-otryada-uzbekskih-boevikov-sheyh-salahuddin.html