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Империя зла
В Сирии убит один из лидеров узбекских боевиков
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едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:56:04
Место главаря отряда узбекских боевиков имени имама «Аль-Бухари» Шейха Салахуддина, убитого в Сирии своими сподвижниками, занял таджикистанец, известный как Абу Юсуф. Об этом сообщили независимые друг от друга представители боевых группировок в Сирии.



По словам представителей группировок боевиков в Сирии, 43-летний Шейх Салахуддин был застрелен одним из членов возглавляемого им отряда в минувший четверг, 27 апреля, в мечети в городе Идлиб во время совершения вечерней молитвы. Кроме него были убиты еще трое боевиков, двое получили ранения.

В тот же день подозреваемый был объявлен в розыск, объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона сирийских фунтов (около 4700 долларов США) за информацию о его местонахождении. Во второй половине дня 28 апреля сообщалось о том, что убийца Шейха Салахуддина был пойман.

Запрещенная в ряде стран террористическая группировка «Исламское государство» («ИГ») распространила заявление, в котором говорится, что убийство Шейха Салахуддина было запланировано и осуществлено боевиками группировки «Хурасан», которое считается крылом «ИГ», состоящим в основном из боевиков из стран Центральной Азии.

Акмаль Джурабаев – это настоящее имя убитого главаря Шейха Салахуддина. Он родился и вырос в городе Наманган, который расположен в Ферганской долине Узбекистана.

http://nuz.uz/antiterror/22753-v-sirii-ubit-glavar-otryada-uzbekskih-boevikov-sheyh-salahuddin.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 03.05.2017 в 17:16:14   # 600724
Пауки в банке.
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  ustbe 03.05.2017 в 17:21:49   # 600733
Прочёл и сразу настроение поднялось.
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  lado 03.05.2017 в 18:27:17   # 600758
фу какая бороденка мерзкая
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