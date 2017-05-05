Вжух, и Прагу освобождали американцы

НО

Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натураДело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества