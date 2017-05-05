Вжух, и Прагу освобождали американцы

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danilov 05 Мая 2017 в 14:05:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Jokerkz от 05.05.2017 14:30:50
Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "НО" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натура Дело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества
Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "НО" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натура Дело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества
Цитата: Jokerkz от 05.05.2017 14:30:50Мы это кто? Кто умеет читать книги? Или те кто имеет образование на порядок выше нынешнего? Как бы не получилось, что после "мы" - уже не будет "мы".
Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "НО" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натура Дело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества