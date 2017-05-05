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Империя зла
Вжух, и Прагу освобождали американцы
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danilov 05 Мая 2017 в 14:05:05
В честь годовщины изгнания нацистских войск из Чехословакии, в Праге проходит праздничная акция. Американцев встречают как освободителей. Вообщем реконструируют историю на свой лад.


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  Риана 05.05.2017 в 14:17:30   # 601269
Офигеть!!!!
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  Zoggyla 05.05.2017 в 14:19:19   # 601270
Охуевшие чехи. Союзные войска стояли в 70 км от Праги, а советские в 350 км. Во время восстания чехам неожиданно помогла РОА ( Власовцы), которые дали прикурить немцам нехило.Правда, у них была надежда на освобождение Праги Союзными войсками, чтобы потом оказаться на Западе. Но союзники отказались освобождать Прагу и 9 мая, после танкового броска, в Прагу вошли Советы. В это время немцы и власовцы фактически совместно ломились на Запад. Отступали.
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  Jokerkz 05.05.2017 в 14:30:50   # 601277
Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "НО" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натура Дело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества
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  12АТП2 05.05.2017 в 14:41:52   # 601281
Цитата: Jokerkz от 05.05.2017 14:30:50
Что тут комментировать? Ну,правда? Все всё прекрастно знают и понимают, за исключением одного "НО" - случись аналогичная с 40-ми годами ситуация, мы точно так-же им помогли. Ну такая вот у нас натура Дело даже не в России, а в востоке, к которой в большей своей части принадлежит Россия. Даже при отсутствии сегодня "СССР", мир особо не изменился. Да, коррупции стало больше, чуть злее народ и т.д., но вот дух сплоченности и простоты у нас еще долго жить будет. Так что смотрим, радуемся за них и помним, что мы были,есть и будем выше этого невежества


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  Zoggyla 05.05.2017 в 14:49:10   # 601283
Цитата: Jokerkz от 05.05.2017 14:30:50
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Мы это кто? Кто умеет читать книги? Или те кто имеет образование на порядок выше нынешнего? Как бы не получилось, что после "мы" - уже не будет "мы".
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  Рамзес 05.05.2017 в 15:26:10   # 601293
Ну с вводом латиницы окажется и Казахстан для Победы нифига ни чего не сделал...Пи..ы.Вечный огонь гасанули в центральном парке,но винопарк открыли.История есть история и нечего ее переписывать и ложится под пиндосов.
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