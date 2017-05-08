Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Вот скажи, Американец, кто победил во Второй Мировой войне?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
jumanjiqz 07 Мая 2017 в 13:58:51


Просто их так учили в школе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Стрельцов 08.05.2017 в 09:16:29   # 601852
хоть последняя девушка адекватная
поощрить (1) | покарать
  DuMoH 08.05.2017 в 09:20:05   # 601854
поощрить | покарать
  Skype 08.05.2017 в 09:21:13   # 601855
наши тоже уже забыли, кто такой Ленин. Ну и про остальное так же сотрут дебилы мlя.

небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.

требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное
поощрить (5) | покарать
  koshkoed 08.05.2017 в 09:21:49   # 601856
Вторая мировая война это не великая отечественная!
Да и во всех странах которые участвовали во второй мировой учат что их страна победила!
поощрить | покарать
  андремас 08.05.2017 в 09:26:43   # 601857
Ну для начала надо всё-таки определиться в терминах.
Когда началась вторая мировая?
Не 22.06.41.
Когда закончилась? Опять же, не 9.05.45.
Таким образом вторая мировая и Великая Отечественная, разные понятия и разные события.
А во второй мировой победили американцы.
Хотя бы потому что по итогам они в шоколаде, остальные в разрухе. Амеры сделали огромные бабки, внедрили доллар как мировую валюту, в Бреттон Вуде. Плодами той победы Америка пользуется до сих пор.
С ВОВ без вопросов, победили мы.

Так что в ответах не так уж они заблуждаются.

Другое дело, когда доходит до абсурда, как то Прагу брали американцы, но это реальное искажение и вранье.
поощрить (5) | покарать
  Шекспир 08.05.2017 в 09:26:47   # 601858
стыдно, но лет через 15 и в Наших странах никто не будет помнить об этом...
поощрить (1) | покарать
  Шекспир 08.05.2017 в 09:29:17   # 601859
Цитата: Skype от 08.05.2017 09:21:13
наши тоже уже забыли, кто такой Ленин. Ну и про остальное так же сотрут дебилы мlя.

небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.

требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное

дал еще год халявной работки нашим депутатам)))
поощрить | покарать
  андремас 08.05.2017 в 09:32:43   # 601860
А вам , титусяне, вопрос,
Какой народ понес наибольшие потери во второй мировой?
поощрить | покарать
  koleso 08.05.2017 в 09:44:08   # 601861
Цитата: андремас от 08.05.2017 09:32:43
А вам , титусяне, вопрос,
Какой народ понес наибольшие потери во второй мировой?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5

СССР - ~ 23,630 тысяч
Германия - ~ 8,140 тысяч
Китай - ~ 15,500 тысяч
поощрить | покарать
  андремас 08.05.2017 в 09:56:42   # 601865

Си Цзиньпин заявил: «Японо-китайская война унесла жизни 35 миллионов китайцев.

Яппы на самом деле по отношению к китайцам проявили запредельную жестокость.
Только в Нанкине вырезали 300 тыс. А ещё был Сингапур, Шанхай.
Цзян Цзэминь говорил о 35 милл.

Но китайцам не верят, мировое сообщество не признаёт этих данных.
поощрить | покарать
  Texacian 08.05.2017 в 10:05:55   # 601867
У американцев да, свое представление о войне. Но вчера мне чел из ЮАР сказал, что если без СССР эта война закончилась бы по-другому.
поощрить (1) | покарать
  Texacian 08.05.2017 в 10:07:42   # 601868
Цитата: Шекспир от 08.05.2017 09:26:47
стыдно, но лет через 15 и в Наших странах никто не будет помнить об этом...


Да, если перестанем напоминать.

поощрить (2) | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 10:14:41   # 601870
Специально показывали только тех,кто отвечали не правильно.Это отличительный почерк российских журнашлюшек,сталкивать лбами народы.
За такое сразу пиздить надо таких журналистов,чтобы потом не было межэтнических конфликтов.
поощрить (3) | покарать (5)
  Пермяк 08.05.2017 в 10:22:32   # 601871
Цитата: ustbe от 08.05.2017 10:14:41
Специально показывали только тех,кто отвечали не правильно.Это отличительный почерк российских журнашлюшек,сталкивать лбами народы.

За такое сразу пиздить надо таких журналистов,чтобы потом не было межэтнических конфликтов.

По Вашей логике Вас и нужно от3,14здить, так как шумите звонко, но бездоказательно.
Где факты того, о чем Вы написали выше?
поощрить | покарать
  андремас 08.05.2017 в 10:50:20   # 601874
Слово "российских" можно было опустить, но сам видимо неравнодушен)))
Такшта да....предвзятость..
"Самтакой"
поощрить | покарать
  старик 08.05.2017 в 11:20:19   # 601876
Молодые ответами не удивили, а вот седой чел - очень удивил. Все таки америкосы тупые!
поощрить | покарать
  jumanjiqz 08.05.2017 в 11:23:33   # 601878
Тут вопрос кто победил нацистов во второй мировой,то есть Германию. Все знают что Вторая мировая война началась в 1939 а Великая Отечественная - 1941, последняя на прямой связана с СССР и по этому ее назвали ВОВ. И желание воевать у всех отбил и поставил жирную точку в этой мировой войне именно Советская армия!
поощрить (1) | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 11:30:13   # 601881
Пермяк,Советую посмотреть как освещали в российских сми российско-турецкие отношения за последние два года.Сначала нож в спину воткнули,теперь друзья не разлей вода.Есть еще куча других примеров.
поощрить (2) | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 11:32:47   # 601882
андремас,так я не говорил что только российские сми врут.В данном репортаже журналисты из россий,вот поэтому я их так назвал,были бы американцами,я бы их также назвал бы.
поощрить | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 11:35:37   # 601883
Особенно мне жаль тех,кто смотрят первый канал.После подписанного контракта с шурыгиной,я убедился что они педерасты.Даже хабар до такого не опускался.
поощрить (2) | покарать
  андремас 08.05.2017 в 11:43:13   # 601884
Шурыгина? Кто такая? Да х с ней.
То что журналисты так подают ничего особенного. Работа такая.
поощрить | покарать
  андремас 08.05.2017 в 11:45:39   # 601885
Цитата: jumanjiqz от 08.05.2017 11:23:33
Тут вопрос кто победил нацистов во второй мировой,то есть Германию. Все знают что Вторая мировая война началась в 1939 а Великая Отечественная - 1941, последняя на прямой связана с СССР и по этому ее назвали ВОВ. И желание воевать у всех отбил и поставил жирную точку в этой мировой войне именно Советская армия!


Рабоче-Крестьянская Красная Армия. РККА.

Они вопрос подгоняют под свои знания. Не конкретизируют.
Но ответ Германия, это тупизм полный и безоговорочный
поощрить | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 11:48:34   # 601886
андремас,проблема в том,что такие быдла как ПЕРМЯК ведутся на такие материалы.
поощрить | покарать
  alpha_portal 08.05.2017 в 12:03:07   # 601887
Вот и стерли память Америкосам. А спросите - знают ли они про фашистов? Щас и это подправят, потом будут оправдывать фашизм.
поощрить | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 12:07:09   # 601888
alpha_portal,так же как и у нас.Все почему то привыкли обсуждать 1941-45 года,но мало кто обсуждает 1939-41 года.
поощрить | покарать
  Sidorov 08.05.2017 в 12:10:47   # 601889
Это лишний раз подтверждает, что сам по себе человек -это пустое ведро, чем наполнят его, то он и понесет.
Каждая страна наполняет своих граждан определенным содержимым -духовные скрепы так сказать.
поощрить | покарать
  Амид 08.05.2017 в 12:14:06   # 601890
Великую войну выграл советский народ во главе с товарищем СТАЛЕНЫМ! И это тоже надо помнеть не один из действующих призидентов на это не способен!
поощрить | покарать (1)
  332-712 08.05.2017 в 12:17:41   # 601892
ну тут все просто. война не была на их территории, враг не сжигал их дома, не убивал мирное население. война для них была каким-то давним событием. поэтому такое отношение. единственное - Перл Харбор (и даже там не нацистская Германия, а японцы), вот это для них "траджеди"...

PS. устбе, в местном отделе RT работают по большей части именно американские журналисты...
поощрить (1) | покарать
  ustbe 08.05.2017 в 12:21:02   # 601893
332-712, Quote:
PS. устбе, в местном отделе RT работают по большей части именно американские журналисты...

И?Это что то меняет?Все равно как они были сборищей пидрил,так ими остаются.(я про журналистов)
поощрить (1) | покарать
  koshkoed 08.05.2017 в 12:30:11   # 601894
Я к чему, писал про вторую мировую и вов. ВОВ закончилась в Германии, а вторая мировая капитуляцией Японии, которую подписали на американском корабле. Вклад больший в победу внёс союз, а победу второй мировой и собрали все сливки США.
поощрить (1) | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь