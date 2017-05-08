Вот скажи, Американец, кто победил во Второй Мировой войне?

наши тоже уже забыли, кто такой Ленин. Ну и про остальное так же сотрут дебилы мlя.небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное