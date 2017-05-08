Вот скажи, Американец, кто победил во Второй Мировой войне?

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jumanjiqz 07 Мая 2017 в 13:58:51
Просто их так учили в школе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное
Да и во всех странах которые участвовали во второй мировой учат что их страна победила!
Когда началась вторая мировая?
Не 22.06.41.
Когда закончилась? Опять же, не 9.05.45.
Таким образом вторая мировая и Великая Отечественная, разные понятия и разные события.
А во второй мировой победили американцы.
Хотя бы потому что по итогам они в шоколаде, остальные в разрухе. Амеры сделали огромные бабки, внедрили доллар как мировую валюту, в Бреттон Вуде. Плодами той победы Америка пользуется до сих пор.
С ВОВ без вопросов, победили мы.
Так что в ответах не так уж они заблуждаются.
Другое дело, когда доходит до абсурда, как то Прагу брали американцы, но это реальное искажение и вранье.
Цитата: Skype от 08.05.2017 09:21:13
наши тоже уже забыли, кто такой Ленин. Ну и про остальное так же сотрут дебилы мlя.
небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное
наши тоже уже забыли, кто такой Ленин. Ну и про остальное так же сотрут дебилы мlя.
небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
требуются новые названия для техники, типа Казан-27, Нурбол-27 а то не вписывается в концепцию, все же перемеиновали, а тут поле непаханное
дал еще год халявной работки нашим депутатам)))
Какой народ понес наибольшие потери во второй мировой?
Цитата: андремас от 08.05.2017 09:32:43
А вам , титусяне, вопрос,
Какой народ понес наибольшие потери во второй мировой?
А вам , титусяне, вопрос,
Какой народ понес наибольшие потери во второй мировой?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
СССР - ~ 23,630 тысяч
Германия - ~ 8,140 тысяч
Китай - ~ 15,500 тысяч
Си Цзиньпин заявил: «Японо-китайская война унесла жизни 35 миллионов китайцев.
Яппы на самом деле по отношению к китайцам проявили запредельную жестокость.
Только в Нанкине вырезали 300 тыс. А ещё был Сингапур, Шанхай.
Цзян Цзэминь говорил о 35 милл.
Но китайцам не верят, мировое сообщество не признаёт этих данных.
Цитата: Шекспир от 08.05.2017 09:26:47
стыдно, но лет через 15 и в Наших странах никто не будет помнить об этом...
стыдно, но лет через 15 и в Наших странах никто не будет помнить об этом...
Да, если перестанем напоминать.
За такое сразу пиздить надо таких журналистов,чтобы потом не было межэтнических конфликтов.
Цитата: ustbe от 08.05.2017 10:14:41
Специально показывали только тех,кто отвечали не правильно.Это отличительный почерк российских журнашлюшек,сталкивать лбами народы.
За такое сразу пиздить надо таких журналистов,чтобы потом не было межэтнических конфликтов.
Специально показывали только тех,кто отвечали не правильно.Это отличительный почерк российских журнашлюшек,сталкивать лбами народы.
За такое сразу пиздить надо таких журналистов,чтобы потом не было межэтнических конфликтов.
По Вашей логике Вас и нужно от3,14здить, так как шумите звонко, но бездоказательно.
Где факты того, о чем Вы написали выше?
Такшта да....предвзятость..
"Самтакой"
То что журналисты так подают ничего особенного. Работа такая.
Цитата: jumanjiqz от 08.05.2017 11:23:33
Тут вопрос кто победил нацистов во второй мировой,то есть Германию. Все знают что Вторая мировая война началась в 1939 а Великая Отечественная - 1941, последняя на прямой связана с СССР и по этому ее назвали ВОВ. И желание воевать у всех отбил и поставил жирную точку в этой мировой войне именно Советская армия!
Тут вопрос кто победил нацистов во второй мировой,то есть Германию. Все знают что Вторая мировая война началась в 1939 а Великая Отечественная - 1941, последняя на прямой связана с СССР и по этому ее назвали ВОВ. И желание воевать у всех отбил и поставил жирную точку в этой мировой войне именно Советская армия!
Рабоче-Крестьянская Красная Армия. РККА.
Они вопрос подгоняют под свои знания. Не конкретизируют.
Но ответ Германия, это тупизм полный и безоговорочный
alpha_portal 08.05.2017 в 12:03:07 # 601887
Каждая страна наполняет своих граждан определенным содержимым -духовные скрепы так сказать.
PS. устбе, в местном отделе RT работают по большей части именно американские журналисты...
PS. устбе, в местном отделе RT работают по большей части именно американские журналисты...
И?Это что то меняет?Все равно как они были сборищей пидрил,так ими остаются.(я про журналистов)