Германия начала выдавать турецким военным статус беженцев

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danilov 09 Мая 2017 в 20:39:00
Об этом заявило агентство Франс Пресс.
Министерство внутренних дел Германии подтвердило информацию о получении 262 запросов от турецких дипломатов и военнослужащих о предоставлении убежища в Германии, сообщает «РИА Новости».
Все они опасаются, что на родине их ждет преследование по подозрению в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.
Напомним, что 16 июля 2016 года в Стамбуле и Анкаре военные подняли мятеж, пытаясь захватить власть. Тогда погибло около 240 человек, более 2000 получили ранения. После этого в стране начались аресты людей, связанных с мятежниками.
Тогда же группа дипломатов и служащих турецкой армии, базировавшихся на территории Европы в рамках службы в НАТО, подали запросы о предоставлении политического убежища.
http://izvestia.ru/news/701945
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