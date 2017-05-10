9 мая перед Советским Союзом капитулировала не только Германия, но и весь Запад

Общее фото советской делегации в ходе подписания Акта о безоговорочной капитуляции всех вооружённых сил Германии.

Фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлин, 8 мая 1945 г., 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени).

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. Слева за столом — представитель СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

http://www.km.ru/v-rossii/2013/05/08/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny/710424-9-maya-pered-sovetskim-soyuzom-kapitulirova