О «ничтожных» немецких потерях

По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек, после присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, стран Прибалтики, Буковины и Бессарабии население СССР на 1 июня 1941 года составляло чуть более 196 млн. человек.