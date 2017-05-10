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Империя зла
16 против 300
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danilov 10 Мая 2017 в 22:48:53
"Мы вышли без потерь. До 300 боевиков наступало. Но без потерь мы вышли благодаря хорошим позициям и хорошей подготовке ребят. До конца бились, четко выполняя поставленную задачу", - рассказал офицер.

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