Додон считает категорически неприемлемым вступление Молдавии в НАТО

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danilov 11 Мая 2017 в 15:50:11
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, есть четыре вещи, которые никогда не могут быть предметом для переговоров.
«Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвёртое, это наше стратегическое партнёрство с нашими друзьями из России», — заявил Додон.
Ранее Додон осудил решение парламента Молдавии о совмещении Дня Победы и Дня Европы.
В конце февраля президент Молдавии призвал правительство отказаться от идеи открыть офис НАТО в Кишинёве. По его словам, Молдавия — нейтральное государство. Додон отметил, что открытие офиса альянса будет являться «вызовом для молдавского общества».
В интервью RT Додон заявил, что планирует отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Молдавии.
RT
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Цитата: Zoggyla от 11.05.2017 16:00:06
Да кто же Молдову в НАТО возьмет? Даже если бы и захотели, Приднестровье сводит на нет попытку.
Да кто же Молдову в НАТО возьмет? Даже если бы и захотели, Приднестровье сводит на нет попытку.
А НАТО и не интересует сама Молдова. Им нужна территория.