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Империя зла
Додон считает категорически неприемлемым вступление Молдавии в НАТО
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danilov 11 Мая 2017 в 15:50:11
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для страны категорически неприемлемо вступление в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, есть четыре вещи, которые никогда не могут быть предметом для переговоров.

«Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвёртое, это наше стратегическое партнёрство с нашими друзьями из России», — заявил Додон.

Ранее Додон осудил решение парламента Молдавии о совмещении Дня Победы и Дня Европы.

В конце февраля президент Молдавии призвал правительство отказаться от идеи открыть офис НАТО в Кишинёве. По его словам, Молдавия — нейтральное государство. Додон отметил, что открытие офиса альянса будет являться «вызовом для молдавского общества».

В интервью RT Додон заявил, что планирует отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Молдавии.

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.05.2017 в 16:00:06   # 602551
Да кто же Молдову в НАТО возьмет? Даже если бы и захотели, Приднестровье сводит на нет попытку.
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  Manitu 11.05.2017 в 17:05:44   # 602579
Цитата: Zoggyla от 11.05.2017 16:00:06
Да кто же Молдову в НАТО возьмет? Даже если бы и захотели, Приднестровье сводит на нет попытку.

А НАТО и не интересует сама Молдова. Им нужна территория.
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